VIII Congresso Territoriale FILCA CISL Bari

Domani, Lunedì 10 marzo alle ore 09:00 presso il Vivaio Digitale, in via Luigi Pasteur, 26 a Gravina in Puglia, si terrà l'VIII Congresso Territoriale della FILCA CISL Bari.I lavori inizieranno con la relazione del Segretario Generale della Filca Cisl Bari Luigi Sideri. Nel dibattito sulla situazione dell'edilizia del territorio di Bari e della BAT, interverranno tra gli altri, il Segretario Generale Aggiunto Filca Nazionale Ottavio De Luca, il Segretario Generale UST CISL Bari Giuseppe Boccuzzi e il Segretario Generale della FILCA CISL Puglia Antonio Delle Noci.Il congresso rappresenta l'occasione per fare il punto sui temi cruciali del settore edilizio, e sulla filiera delle costruzioni territoriale, ponendo l'accento su un nuovo modello di lavoro, incentrato su qualità, sicurezza e sostenibilità. Verrà fatta una fotografia del settore delle costruzioni con le proposte del sindacato ed i numeri degli incidenti mortali con le cause Al termine dei lavori il Congresso eleggerà il Segretario Generale e la Segreteria della Filca Cisl di Bari.