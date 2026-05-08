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Salute

Gravina diventa “città cardioprotetta”

Il progetto “Cuore nostro” permetterà la donazione di defibrillatori semiautomatici di ultima generazione nella città

Gravina - venerdì 8 maggio 2026 9.15 Comunicato Stampa
È stato presentato ieri a Palazzo di Città il "Cuore Nostro – Gravina in Puglia, città cardioprotetta, il progetto che permetterà la donazione di defibrillatori semiautomatici di ultima generazione nella nostra Città al fine di cardio-proteggere tutti i cittadini, per aumentare le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso e diffondere la cultura del primo soccorso.

Il referente di MG Communication srl, dott. Maurizio Graffeo, ricevuto dal sindaco Fedele Lagreca e dalla giunta, ha illustrato l'iniziativa, fortemente voluta dall'assessore Leo Vicino e dal consigliere Nicola Bellino, che prevede l'installazione di colonnina con teca per alloggio defibrillatore, la formazione di cinque cittadini attraverso il corso BLSD per ogni defribillatore donato, nonché il censimento dei defibrillatori sull'App "Cuore Nostro". Fino ad oggi sono state realizzate oltre 600 postazioni cardioprotette in tutto il Sud Italia e formate oltre 5000 persone attraverso i corsi Blsd con rilascio di brevetti accreditati nelle varie Regioni.

Nell'ambito del progetto è prevista l'indicazione di tutti i defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), donati dal progetto e già esistenti sul territorio cittadino compresi quelli nelle scuole, con appositi cartelli e con l'app gratuita "Cuore Nostro" affinché qualsiasi cittadino possa in tempo reale individuare il sito più vicino, attraverso la geolocalizzazione, e raggiungerlo nel più breve tempo possibile. L'obiettivo insomma è la creazione di reti di Primo soccorso urbano in luoghi pubblici strategici, ampliando costantemente la rete di protezione cardiaca nel territorio attraverso colonnine protette e accessibili alla cittadinanza 24 ore su 24. Una decina i punti più importanti individuati fra le piazze principali ed i maggiori luoghi di aggregazione.

Il progetto promosso dalla MG Communication srl ha raccolto l'adesione di oltre 60 Comuni e non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto sarà finanziata dalle risorse derivanti da imprenditori e attività commerciali del territorio, che accetteranno di collaborare con la MG Comunication srl, aderendo all'iniziativa in qualità di sponsor.

"La solidarietà si dimostra con le azioni concrete – dichiara il sindaco Fedele Lagreca – e patrocinando questa importante iniziativa, l'amministrazione, mettendo la salute dei cittadini più fragili al centro della propria azione, intende promuovere la cultura dell'altruismo e del primo soccorso, che avvalendosi delle giuste competenze e dei mezzi più idonei può salvare diverse vite umane".
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