Gravina, tentato furto in tabaccheria

Tentato furto nella notte ai danni di un'attività commerciale in via De Gasperi, a Gravina in Puglia (BA). L'allarme è scattato alle ore 03:38 presso la Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza Metronotte, che ha immediatamente disposto l'invio sul posto di n. 2 autopattuglie delle Guardie Particolari Giurate.Durante l'intervento, i malviventi venivano sorpresi mentre tentavano di introdursi nell'attività commerciale e, alla vista dell'autovettura di vigilanza in arrivo, si davano alla fuga senza riuscire a completare l'azione criminosa. Le pattuglie intervenute riscontravano la serranda alzata, la porta d'ingresso aperta e il sistema nebbiogeno attivato all'interno del locale. Carabinieri e proprietario venivano immediatamente informati ed accorsi sul posto per i successivi accertamenti. Dalle verifiche effettuate è emerso che nulla è stato asportato.Un episodio che conferma l'efficacia dei sistemi di sicurezza collegati con Centrale Operativa H24 e del tempestivo intervento delle pattuglie di vigilanza sul territorio.