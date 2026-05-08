Formazione sulle droghe per la Polizia Locale

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Chi pensa che la Polizia Locale non possa essere chiamata ad intervenire nell'ambito delle violazioni di legge sulle sostanze stupefacenti, sbaglia. Certo, è necessario essere preparati e formati per poter svolgere attività di prevenzione e contrasto dei reati legati alle droghe.E allora diventa fondamentale istituire un percorso di formazione che prepari gli agenti di polizia locale ad affrontare le tematiche connesse al DPR 309/90 – Testo unico degli stupefacenti.L'attività formativa, voluta fortemente dal Comandante Simone Lamuraglia, sarà curata da personale qualificato appartenente alla Polizia Penitenziaria e ai Carabinieri.Con il corso che rappresenta un importante momento di aggiornamento professionale e collaborazione tra le forze dell'ordine, finalizzato al rafforzamento delle competenze operative sul territorio.Il primo appuntamento si è svolto ieri, 7 maggio, presso la sede del comando di Polizia Locale. Ad organizzare l'attività è stato l'Ispettore Giuseppe Evangelista, Coordinatore del Distaccamento Regionale Puglia e Basilicata dei Cinofili Antidroga della Polizia Penitenziaria di Trani.Una iniziativa- spiega il comandante Lamuraglia- "di rilevante importanza per l'attività di prevenzione, contrasto e tutela della sicurezza pubblica, rivolta a tutti gli operatori in forza Corpo di Polizia Locale e valevole ai fini delle progressioni di carriera".In tutto sono previsti 10 incontri formativi con il prossimo appuntamento per il personale della PL, in programma mercoledì 13 maggio.