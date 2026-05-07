spighe di mito
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Eventi

Matera, Grano per merenda all’Ex Ospedale San Rocco

Performance di Lia Barbara, Teresa Moramarco e Maria Gabriella Viti. Degustazione a cura dell’Associazione Dominae Muricis Ets.

Gravina - giovedì 7 maggio 2026 Comunicato Stampa
Sabato 2 maggio 2026, nell'ambito della rassegna "Messi in SCENA", organizzata dai Musei Nazionali di Matera, si è tenuto l'evento speciale "Grano per merenda all'Ex Ospedale San Rocco", allo scopo di vivere la magia del grano tra arte, storia e sapori della nostra terra. Per l'occasione, il cortile del Museo si è trasformato in un palcoscenico di sapori antichi e racconti dimenticati.

Il trio di artiste, formato dalle docenti Lia Barbara, Teresa Moramarco e Maria Gabriella Viti, ha presentato la performance "SPIGHE DI MITO", un'estemporanea di pittura, recitazione e musica incentrata sul mito di Demetra e Persefone per celebrare l'origine del grano e l'alternanza delle stagioni. È stata un'esperienza intensa, durante la quale pennelli, parole e note musicali si sono intrecciati, rendendo il filo del racconto particolarmente suggestivo e affascinante. L'esibizione ha raccolto il consenso del pubblico, che ha espresso vivo apprezzamento.

Il secondo momento della serata, dedicato allo "Show Cooking & Degustazione", è trascorso in un clima di gioiosa convivialità. L'Associazione Dominae Muricis Ets, presieduta da Lucia D'Addario, ha allestito uno stand servendo Cialledda fredda, Pettole calde e ricotta con miele e vincotto. Il valore aggiunto della serata è stato garantito dalla partecipazione delle signore impegnate nei percorsi di invecchiamento attivo: custodi di un sapere antico, hanno messo la propria esperienza a disposizione della comunità, trasmettendo con passione la loro sapienza artigiana. Grazie alla loro guida, i visitatori del Museo hanno avuto la straordinaria possibilità di cimentarsi nella creazione di orecchiette e cavatelli di pasta fresca, riscoprendo la manualità e il valore dei gesti della tradizione.

Non è stata la solita merenda, ma un'esperienza sensoriale che ha nutrito l'anima e il palato. In chiusura, la dott.ssa Elisa Mancini, archeologa responsabile del Museo "Domenico Ridola" di Matera, ha ringraziato tutti i partecipanti per la buona riuscita della serata e per il prezioso contributo offerto.

L'appuntamento con la cultura e il gusto non finisce qui: vi aspettiamo al quarto e ultimo evento della rassegna, che si terrà il 29 maggio per un'esclusiva apericena dalle 19:00 alle 21:00 presso i Musei della Basilicata a Matera.
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