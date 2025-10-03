ospedale santra maria dle piede
ospedale santra maria dle piede
Ospedale e Sanità

Sanità territoriale e PNRR: i sindacati incontrano l’amministrazione

Focus sui progetti della Casa di Comunità e Ospedale di Comunità

Gravina - venerdì 3 ottobre 2025 11.21
Ieri su richiesta delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, l'Assessore Varrese ha convocato presso il Palazzo di Città un incontro per un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti relativi alla Casa di Comunità e all'Ospedale di Comunità, finanziati con fondi PNRR.

Alla riunione hanno preso parte, oltre gli assessori Vincenzo Varrese e Leo Vicino in rappresentanza dell'amministrazione comunale, anche una delegazione di CGIL e CISL e l'ing. Mario Ianora, tecnico della Azienda Sanitaria Barese, delegato dal Direttore Generale Fruscio.

Ianora ha comunicato che a Gravina sono previsti un Ospedale di Comunità e una Casa di Comunità presso l'ex ospedale Santa Maria del Piede, con un finanziamento complessivo di circa 2,4 milioni di euro.

L'avvio dei lavori è stato ritardato dalla necessità di trasferire gli uffici sanitari attualmente occupati. L'ASL BA ha confermato di essersi fatta carico degli adeguamenti logistici per la Casa di Comunità, il cui inizio è previsto entro fine ottobre 2025, mentre per l'Ospedale di Comunità l'inizio dei lavori è prevista per fine anno 2025.

I sindacati hanno fatto presente la necessità di accelerare, vista la stringente scadenza fissata dal PNRR per giugno 2026, oltre la quale vi sarebbe il rischio di perdita del finanziamento. Rassicurazioni in questo senso sono giunte dal rappresentante dell'azienda sanitaria, che ha sottolineato come l'Asl, in collaborazione con la Regione Puglia, garantirà ogni sforzo utile al completamento dell'opera.

A termine dell'incontro le parti hanno deciso di riaggiornarsi ai primi giorni di novembre, per valutare l'ulteriore stato di avanzamento dei lavori.
  • Sindacati
  • Amministrazione Comunale
  • ASL Bari
  • CGIL
  • CISL
  • UIL
Altri contenuti a tema
Incendi e odori molesti ad agosto, interpellanza di Verna Politica Incendi e odori molesti ad agosto, interpellanza di Verna Il consigliere di UnaBellaStoria chiede lumi all’amministrazione comunale
Primo giorno di scuola, gli auguri dell’amministrazione Scuola e Università Primo giorno di scuola, gli auguri dell’amministrazione Intervista all’assessore Mariella Lorusso
Ospedale di Comunità a Gravina: a che punto siamo? Ospedale di Comunità a Gravina: a che punto siamo? La domanda arriva da Cigl, Cisl e Uil.
Più accoglienza e sicurezza: l’infermiere di processo Più accoglienza e sicurezza: l’infermiere di processo E’ operativo in tutti i Pronto Soccorso della ASL Bari
Esalazioni nauseabonde a Gravina: Conca presenta PEC a Comune, ARPA e ASL Cronaca Esalazioni nauseabonde a Gravina: Conca presenta PEC a Comune, ARPA e ASL Il consigliere comunale vuole conoscere cause e azioni conseguenti
Odore acre nell’aria a Gravina, individuato il sito Cronaca Odore acre nell’aria a Gravina, individuato il sito Palazzo di città: “Si escludono sin d'ora situazioni pericolose per la salute pubblica” -
Aria irrespirabile a Gravina Cronaca Aria irrespirabile a Gravina Chiesto intervento Arpa e Asl
Legionella, campagna di prevenzione ASL Bari Legionella, campagna di prevenzione ASL Bari Circa 1.400 strutture tra RSA, alberghi e B&B. In campo azioni preventive di sorveglianza e controllo
Studenti in piazza per Gaza
3 ottobre 2025 Studenti in piazza per Gaza
Gravina e Naxos unite nel segno degli antichi acquedotti
3 ottobre 2025 Gravina e Naxos unite nel segno degli antichi acquedotti
Flottilla, anche Gravina si mobilità
2 ottobre 2025 Flottilla, anche Gravina si mobilità
Un progetto per l’infanzia: Crescere 5-10 in armonia
2 ottobre 2025 Un progetto per l’infanzia: Crescere 5-10 in armonia
Attivi gli avvisi Minibond ed Equity.
2 ottobre 2025 Attivi gli avvisi Minibond ed Equity.
Gli scatti di Amendolara in mostra a Poggiorsini
2 ottobre 2025 Gli scatti di Amendolara in mostra a Poggiorsini
Servizi di inclusione scolastica, riaperte le iscrizioni 2025/2026
2 ottobre 2025 Servizi di inclusione scolastica, riaperte le iscrizioni 2025/2026
Premiazione di “Istanti di Historia” e “Pueri Historiae”
1 ottobre 2025 Premiazione di “Istanti di Historia” e “Pueri Historiae”
Gravina al TTG di Rimini
1 ottobre 2025 Gravina al TTG di Rimini
Nuovo intervento di disinfestazione
1 ottobre 2025 Nuovo intervento di disinfestazione
Tornano le strisce blu su via Ragni
1 ottobre 2025 Tornano le strisce blu su via Ragni
Migliorare luoghi di lavoro per persone con disabilità
1 ottobre 2025 Migliorare luoghi di lavoro per persone con disabilità
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.