Sanità territoriale e PNRR: i sindacati incontrano l’amministrazione

Ieri su richiesta delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, l'Assessore Varrese ha convocato presso il Palazzo di Città un incontro per un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti relativi alla Casa di Comunità e all'Ospedale di Comunità, finanziati con fondi PNRR.Alla riunione hanno preso parte, oltre gli assessori Vincenzo Varrese e Leo Vicino in rappresentanza dell'amministrazione comunale, anche una delegazione di CGIL e CISL e l'ing. Mario Ianora, tecnico della Azienda Sanitaria Barese, delegato dal Direttore Generale Fruscio.Ianora ha comunicato che a Gravina sono previsti un Ospedale di Comunità e una Casa di Comunità presso l'ex ospedale Santa Maria del Piede, con un finanziamento complessivo di circa 2,4 milioni di euro.L'avvio dei lavori è stato ritardato dalla necessità di trasferire gli uffici sanitari attualmente occupati. L'ASL BA ha confermato di essersi fatta carico degli adeguamenti logistici per la Casa di Comunità, il cui inizio è previsto entro fine ottobre 2025, mentre per l'Ospedale di Comunità l'inizio dei lavori è prevista per fine anno 2025.I sindacati hanno fatto presente la necessità di accelerare, vista la stringente scadenza fissata dal PNRR per giugno 2026, oltre la quale vi sarebbe il rischio di perdita del finanziamento. Rassicurazioni in questo senso sono giunte dal rappresentante dell'azienda sanitaria, che ha sottolineato come l'Asl, in collaborazione con la Regione Puglia, garantirà ogni sforzo utile al completamento dell'opera.A termine dell'incontro le parti hanno deciso di riaggiornarsi ai primi giorni di novembre, per valutare l'ulteriore stato di avanzamento dei lavori.