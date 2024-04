Anche Gravina festeggia i lavoratori

"Costruiamo insieme un'Europa di Pace, Lavoro e Giustizia Sociale". Questo il motto scelto dalle principali sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil per onorare la giornata dedicata ai lavoratori.Anche a Gravina in questo primo maggio si svolgeranno delle iniziative. A partire dalle ore 09,30 ci sarà un corteo che prenderà le mosse da piazza della Repubblica per continuare fino a palazzo di Città dove si terrà un incontro con le rappresentanze istituzionali. Da lì, i manifestanti si sposteranno fino ad arrivare ai Monumenti dedicati a Canio Musacchio, Giuseppe Di Vittorio e i Caduti sul Lavoro. Infine il corteo si concluderà in Piazza Pellicciari con un breve comizio del segretario della Fp Cgil Bari, Maria Giorgia Vulcano. La giornata si concluderà con l'incontro dibattito sul tema "a 80 anni dal Decreto Gravina sull'imponibile di Mano d'opera" organizzato presso la sede della Cgil, al quale prenderanno parte il coordinatore della camera del Lavoro di Gravina Peppino Deleonardis, il docente Salvatore Albano, il ricercatore Nicola Deleonardis e Gigia Bucci, segretaria generale della Cgil Puglia. La serata si concluderà con i canti popolari del duo "Da Core a Core".