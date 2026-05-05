Raduno dei cortei storici
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Il Centro Studi Nundinae illuminerà il Corteo Storico di San Nicola

Gravina protagonista a Bari

Gravina - martedì 5 maggio 2026 12.56
Nel cuore pulsante del capoluogo pugliese, tra l'odore della salsedine e il fervore della fede, la storia torna a prendere vita. Il 7 Maggio, in occasione dei solenni festeggiamenti per San Nicola, gli occhi di migliaia di fedeli e turisti saranno puntati su uno dei momenti più attesi e suggestivi: il Corteo Storico. A rendere ancora più fiera la partecipazione della provincia, spicca la presenza imponente del Centro Studi e Ricerca Nundinae, vera e propria istituzione di Gravina in Puglia.

Il "fiore all'occhiello" della comunità gravinese, il Centro Studi Nundinae non è nuovo a palcoscenici di tale prestigio. La sua partecipazione al corteo barese del 7 maggio rappresenta non solo un atto di devozione verso il Santo Patrono di Bari, ma la conferma di un primato culturale nel campo della rievocazione storica.

L'associazione, reduce dai successi di Historia – Raduno Multiepoca, porta tra le strade del borgo antico di Bari una delegazione curata nei minimi dettagli. Gli abiti, frutto di rigorose ricerche iconografiche, e il portamento dei figuranti trasformano la sfilata in un quadro vivente, capace di trasportare lo spettatore indietro nei secoli, fino a quel 1087 che segnò il destino della città.

La presenza delle Nundinae al Corteo di San Nicola 2026 sottolinea il legame indissolubile tra Gravina e le grandi tradizioni pugliesi. Non è il primo anno che il centro studi partecipa, "è un onore che premia il lavoro di ricerca e passione che svolgiamo quotidianamente sul nostro territorio," commentano i responsabili dell'associazione, "portare i colori e la storia di Gravina all'ombra della Basilica di San Nicola è un'emozione che si rinnova ogni anno."

Mentre Bari celebra il suo Santo, Gravina festeggia i suoi ambasciatori della cultura: un connubio di bellezza, rigore storico e orgoglio pugliese che conferma, ancora una volta, come le radici del passato siano il motore più forte per il prestigio del futuro.

  • Nundinae
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