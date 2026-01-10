aula consiglio regionale puglia
aula consiglio regionale puglia
Elezioni

Consiglio regionale, ufficializzati gli eletti

29 seggi alla maggioranza, 21 all’opposizione

Gravina - sabato 10 gennaio 2026 10.01
Giornata cruciale quella di ieri per il consiglio regionale della Puglia con l'ufficializzazione degli eletti a sedere tra i banchi della massima assise regionale da parte dell'ufficio elettorale centrale.

Prenderà così ufficialmente il via la dodicesima legislatura che si presenta non priva di novità, con volti nuovi e vecchie conoscenze. Tra le novità c'è da registrare piacevolmente l'alto numero di donne elette rispetto al passato. Sono infatti ben 12, su un totale di 50 consiglieri, le rappresentanti del "gentil sesso" che siederanno tra gli scanni del consiglio: dieci di queste tra le fila della maggioranza. Maggioranza che può contare su un totale di 29 seggi, contro i 20 dei partiti di opposizione a cui va aggiunto quello del candidato presidente Luigi Lobuono.
A fare la voce grossa tra formazioni politiche presenti alla competizione dello scorso novembre c'è il Partito Democratico che ha conquistato 14 seggi, seguito sul fronte opposto da Fratelli d'Italia che di seggi ne ha ottenuti 11. I due sono davanti alla lista "Decaro Presidente" che ha conseguito 7 seggi, Forza Italia con 5 seggi, seguita da movimento 5 Stelle, "Per la Puglia" e Lega che di seggi ne hanno totalizzati 4.

Nel dettaglio ecco l'elenco degli eletti:

Maggioranza
Partito Democratico: Elisabetta Vaccarella, Ubaldo Pagano, Domenico De Santis, Giovanni Vurchio, Isabella Lettori, Rossella Falcone, Stefano Minerva, Loredana Capone, Donato Pentassuglia Ciliento, Raffaele Piemontese, Francesco Paolicelli, Toni Matarrelli, Cosimo Borra.

Decaro Presidente: Felice Spaccavento, Nicola Rutigliano, Tommaso Gioia, Graziamaria Starace, Giulic Silvia Miglietta, Giuseppe Fischetti.

Movimento 5 Stelle: Rosa Barone, Cristian Casili, Maria La Ghezza, Annagrazia Angolano.

Per la Puglia: Sebastiano Leo, Saverio Tammacco, Antonio Tutolo, Ruggiero Passero.

Opposizione

Fratelli d'Italia: Tommaso Scatigna, Tonia Spina, Luigi Caroli, Paolo Pagliaro, Renato Perrini, Dino B Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Antonio Scianaro, Nicola Gatta, Giampaolo.

Forza Italia: Paride Mazzotta, Paolo Dell'Erba, Massimiliano Di Cuia, Carmela Minuto, Marcello.

Lega: Fabio Romito, Napoleone Cera, Gianni De Blasi, Antonio Scalera.


Adesso, al netto dei possibili ricorsi, si attende la prima seduta ufficiale del consiglio regionale che darà inizio alla nuova legislatura.buono.


  • Consiglio regionale
Altri contenuti a tema
“Tassa della bonifica” pareri discordanti tra consiglio e giunta regionale Territorio “Tassa della bonifica” pareri discordanti tra consiglio e giunta regionale Mozione del consiglio per sospendere il pagamento. Per la giunta il tributo va pagato
Stea resta in Consiglio regionale Politica Stea resta in Consiglio regionale Dopo la presentazione del ricorso è sospesa la sua "decadenza"
Sconti su bollette, la Puglia fa il primo passo Territorio Sconti su bollette, la Puglia fa il primo passo Legge regionale per ridurre gli effetti negativi della crisi
Proclamato il Consiglio regionale pugliese Politica Proclamato il Consiglio regionale pugliese Maggioranza più ampia per Emiliano. Rieletto Longo
1 Michele Sornatale entra nel consiglio regionale Mondo Giovane Michele Sornatale entra nel consiglio regionale Lo studente gravinese è stato eletto tra i “Giovani in Consiglio” della Regione Puglia
Vitalizi: taglio anche in Puglia Politica Vitalizi: taglio anche in Puglia Risparmio di 2,5 milioni all'anno. I 5 Stelle rilanciano: "Si poteva fare di più"
L'auto è stata rubata? Bollo sarà rimborsato o compensato Politica L'auto è stata rubata? Bollo sarà rimborsato o compensato Consiglio regionale della Puglia ha approvato un'apposita legge
Studenti della "Santomasi" tra i banchi del Consiglio pugliese Scuola e Università Studenti della "Santomasi" tra i banchi del Consiglio pugliese La visita è avvenuta nell’ambito del progetto "I ragazzi di Puglia in visita al Consiglio”
Liste d’attesa in sanità, Decaro firma provvedimento
10 gennaio 2026 Liste d’attesa in sanità, Decaro firma provvedimento
Taxi sociale, parte il servizio
10 gennaio 2026 Taxi sociale, parte il servizio
Cine Market Voucher Puglia: attuato l’emendamento Paolicelli
9 gennaio 2026 Cine Market Voucher Puglia: attuato l’emendamento Paolicelli
1
Mancherà la corrente, lunedì chiusa la Soranno
9 gennaio 2026 Mancherà la corrente, lunedì chiusa la Soranno
Una Passeggiata fotografica tra le bellezze di Gravina
9 gennaio 2026 Una Passeggiata fotografica tra le bellezze di Gravina
Sicurezza per le scuole gravinesi
9 gennaio 2026 Sicurezza per le scuole gravinesi
Infortuni in crescita nelle campagne
8 gennaio 2026 Infortuni in crescita nelle campagne
Lotteria Gravinae Nativitas, estratti i biglietti vincenti
8 gennaio 2026 Lotteria Gravinae Nativitas, estratti i biglietti vincenti
Polizia Locale, inaugurazione nuova sede
8 gennaio 2026 Polizia Locale, inaugurazione nuova sede
Decaro Proclamato Presidente della Puglia
7 gennaio 2026 Decaro Proclamato Presidente della Puglia
Al Perinei arriva la Befana dalla “Insieme per Gravina”
7 gennaio 2026 Al Perinei arriva la Befana dalla “Insieme per Gravina”
Forza Italia all’attacco dell’amministrazione comunale
7 gennaio 2026 Forza Italia all’attacco dell’amministrazione comunale
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.