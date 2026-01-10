Consiglio regionale, ufficializzati gli eletti

Partito Democratico:

Giornata cruciale quella di ieri per il consiglio regionale della Puglia con l'ufficializzazione degli eletti a sedere tra i banchi della massima assise regionale da parte dell'ufficio elettorale centrale.Prenderà così ufficialmente il via la dodicesima legislatura che si presenta non priva di novità, con volti nuovi e vecchie conoscenze. Tra le novità c'è da registrare piacevolmente l'alto numero di donne elette rispetto al passato. Sono infatti ben 12, su un totale di 50 consiglieri, le rappresentanti del "gentil sesso" che siederanno tra gli scanni del consiglio: dieci di queste tra le fila della maggioranza. Maggioranza che può contare su un totale di 29 seggi, contro i 20 dei partiti di opposizione a cui va aggiunto quello del candidato presidente Luigi Lobuono.A fare la voce grossa tra formazioni politiche presenti alla competizione dello scorso novembre c'è il Partito Democratico che ha conquistato 14 seggi, seguito sul fronte opposto da Fratelli d'Italia che di seggi ne ha ottenuti 11. I due sono davanti alla lista "Decaro Presidente" che ha conseguito 7 seggi, Forza Italia con 5 seggi, seguita da movimento 5 Stelle, "Per la Puglia" e Lega che di seggi ne hanno totalizzati 4.Nel dettaglio ecco l'elenco degli eletti:MaggioranzaElisabetta Vaccarella, Ubaldo Pagano, Domenico De Santis, Giovanni Vurchio, Isabella Lettori, Rossella Falcone, Stefano Minerva, Loredana Capone, Donato Pentassuglia Ciliento, Raffaele Piemontese, Francesco Paolicelli, Toni Matarrelli, Cosimo Borra.: Felice Spaccavento, Nicola Rutigliano, Tommaso Gioia, Graziamaria Starace, Giulic Silvia Miglietta, Giuseppe Fischetti.Rosa Barone, Cristian Casili, Maria La Ghezza, Annagrazia Angolano.: Sebastiano Leo, Saverio Tammacco, Antonio Tutolo, Ruggiero Passero.Opposizione: Tommaso Scatigna, Tonia Spina, Luigi Caroli, Paolo Pagliaro, Renato Perrini, Dino B Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Antonio Scianaro, Nicola Gatta, Giampaolo.: Paride Mazzotta, Paolo Dell'Erba, Massimiliano Di Cuia, Carmela Minuto, Marcello.Fabio Romito, Napoleone Cera, Gianni De Blasi, Antonio Scalera.Adesso, al netto dei possibili ricorsi, si attende la prima seduta ufficiale del consiglio regionale che darà inizio alla nuova legislatura.buono.