Insediamento Consiglio regionale

"Faccio gli auguri di buon lavoro ai colleghi consiglieri eletti rispettivamente alla carica di Presidente e vicepresidenti del Consiglio Regionale della Puglia. Buon lavoro ai segretari d'aula nella speranza che quest'aula sia sempre luogo di confronto e proposta costruttiva per il futuro dei pugliesi.Sono sicuro che gli eletti sapranno rappresentare al meglio le istanze e le prerogative dei consiglieri tutti, maggioranza e minoranza, nel rispetto delle idee e delle posizioni di ciascuno. Ci aspetta un lavoro entusiasmante, una legislatura costituente che dovrà mettere al centro gli interessi dei territori e dei pugliesi senza pregiudizi né interessi corporativi. Auguri a Toni, Elisabetta, Renato, Tommaso e Massimiliano, per l'inizio di questa avventura che sapranno guidare con sobrietà e rispetto per le istituzioni". Così il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, durante l'insediamento del Consiglio regionale.