consiglio regionale prima seduta
consiglio regionale prima seduta
Territorio

Insediamento Consiglio regionale

Gli auguri del presidente Decaro

Gravina - lunedì 2 febbraio 2026 14.38 Comunicato Stampa
"Faccio gli auguri di buon lavoro ai colleghi consiglieri eletti rispettivamente alla carica di Presidente e vicepresidenti del Consiglio Regionale della Puglia. Buon lavoro ai segretari d'aula nella speranza che quest'aula sia sempre luogo di confronto e proposta costruttiva per il futuro dei pugliesi.

Sono sicuro che gli eletti sapranno rappresentare al meglio le istanze e le prerogative dei consiglieri tutti, maggioranza e minoranza, nel rispetto delle idee e delle posizioni di ciascuno. Ci aspetta un lavoro entusiasmante, una legislatura costituente che dovrà mettere al centro gli interessi dei territori e dei pugliesi senza pregiudizi né interessi corporativi. Auguri a Toni, Elisabetta, Renato, Tommaso e Massimiliano, per l'inizio di questa avventura che sapranno guidare con sobrietà e rispetto per le istituzioni". Così il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, durante l'insediamento del Consiglio regionale.
  • Consiglio regionale
Altri contenuti a tema
Consiglio regionale, ufficializzati gli eletti Elezioni Consiglio regionale, ufficializzati gli eletti 29 seggi alla maggioranza, 21 all’opposizione
“Tassa della bonifica” pareri discordanti tra consiglio e giunta regionale “Tassa della bonifica” pareri discordanti tra consiglio e giunta regionale Mozione del consiglio per sospendere il pagamento. Per la giunta il tributo va pagato
Stea resta in Consiglio regionale Politica Stea resta in Consiglio regionale Dopo la presentazione del ricorso è sospesa la sua "decadenza"
Sconti su bollette, la Puglia fa il primo passo Sconti su bollette, la Puglia fa il primo passo Legge regionale per ridurre gli effetti negativi della crisi
Proclamato il Consiglio regionale pugliese Politica Proclamato il Consiglio regionale pugliese Maggioranza più ampia per Emiliano. Rieletto Longo
1 Michele Sornatale entra nel consiglio regionale Mondo Giovane Michele Sornatale entra nel consiglio regionale Lo studente gravinese è stato eletto tra i “Giovani in Consiglio” della Regione Puglia
Vitalizi: taglio anche in Puglia Politica Vitalizi: taglio anche in Puglia Risparmio di 2,5 milioni all'anno. I 5 Stelle rilanciano: "Si poteva fare di più"
L'auto è stata rubata? Bollo sarà rimborsato o compensato Politica L'auto è stata rubata? Bollo sarà rimborsato o compensato Consiglio regionale della Puglia ha approvato un'apposita legge
La palestra di via Dante a disposizione dei plessi Nardone e Rodari
2 febbraio 2026 La palestra di via Dante a disposizione dei plessi Nardone e Rodari
Gravina partecipa al bando di rinaturalizzazione di suoli degradati
2 febbraio 2026 Gravina partecipa al bando di rinaturalizzazione di suoli degradati
Avviso valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, Prorogati termini
2 febbraio 2026 Avviso valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, Prorogati termini
Fbc batte la Fidelis Andria
1 febbraio 2026 Fbc batte la Fidelis Andria
“Passio Christi 2026” svelate le date della 12ª edizione “La redenzione del Longino”
1 febbraio 2026 “Passio Christi 2026” svelate le date della 12ª edizione “La redenzione del Longino”
La Fbc attende la Fidelis Andria
1 febbraio 2026 La Fbc attende la Fidelis Andria
Riduzione Liste d’attesa, Giunta approva piani sperimentali
1 febbraio 2026 Riduzione Liste d’attesa, Giunta approva piani sperimentali
Gravina 2028, sostegno anche dalla Calabria
31 gennaio 2026 Gravina 2028, sostegno anche dalla Calabria
Pronta pista ciclopedonale biocompatibile tra Poggiorsini e San Magno
31 gennaio 2026 Pronta pista ciclopedonale biocompatibile tra Poggiorsini e San Magno
Palestre scuole Tarantino e Bachelet-Galilei, finanziato progetto esecutivo
31 gennaio 2026 Palestre scuole Tarantino e Bachelet-Galilei, finanziato progetto esecutivo
“Dalle parole ostili alle parole di cura”
30 gennaio 2026 “Dalle parole ostili alle parole di cura”
BPPB approva il suo primo Piano di Transizione
30 gennaio 2026 BPPB approva il suo primo Piano di Transizione
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.