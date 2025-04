Assemblea Ordinaria dei Soci BPPB: approvato il Bilancio 2024,

Si è tenuta, sabato 12 aprile a Gravina in Puglia, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata presso la sede del Gruppo Macnil.Durante la seduta, è stato approvato il Bilancio di Esercizio 2024, che conferma il trend di crescita dell'Istituto e il rafforzamento della sua posizione patrimoniale, nel segno della sostenibilità e del radicamento nel territorio.L'esercizio 2024 si chiude con un utile netto di 41,3 milioni di euro (+27,5% rispetto al 2023), in linea con un trend di crescita costante che, dal 2020, ha visto un aumento medio annuo di circa 10 milioni di euro.Numerosi gli indicatori positivi emersi durante la presentazione dei risultati:· Raccolta globale in crescita del 2,4% rispetto al 2023;· Nuove erogazioni a famiglie e imprese per 370 milioni di euro;· NPL ratio netto in miglioramento al 2% (-0,2 punti percentuali rispetto a dicembre 2023);· LCR al 251% e NSFR al 164%, a conferma della solidità della posizione di liquidità post-TLTRO;· Tier 1 Ratio in netto miglioramento, attestato al 19,8% (+360 punti base su base annua).All'Assemblea hanno partecipato oltre 470 Soci, a conferma del forte legame tra la Banca e la sua base sociale. Oltre all'approvazione del bilancio, è stata deliberata la distribuzione di undividendo pari a 15 centesimi per azione (in pagamento il 22 aprile, con valuta il 24 aprile 2025) e la determinazione del valore di emissione e rimborso delle azioni per l'anno 2025, fissato a2,45 euro.Durante i lavori assembleari, il Presidente Leonardo Patroni Griffi e l'Amministratore Delegato Alessandro Maria Piozzi hanno illustrato ai Soci una lettura puntuale dei risultati raggiunti e presentato le linee strategiche che guideranno l'azione della Banca nei prossimi anni, ispirate a solidità, prossimità e innovazione responsabile.In occasione dell'Assemblea è stata anche presentata la nuova Fondazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata ETS, ente del Terzo Settore costituita per rafforzare il legame con la comunità. La Fondazione opererà in autonomia, anche attraverso strumenti di raccolta come il 5x1000, e sarà focalizzata su iniziative in ambiti chiave quali inclusione sociale, solidarietà, formazione, promozione della salute e valorizzazione del patrimonio culturale."I risultati approvati oggi testimoniano la solidità del nostro modello di business e l'efficacia delle strategie adottate. Continuiamo a crescere in modo sostenibile, a rafforzare la nostra struttura patrimoniale e a investire nel territorio. Con la nuova Fondazione, vogliamo dare un contributo ancora più tangibile allo sviluppo sociale e culturale delle comunità in cui operiamo. L'Assemblea è il momento in cui la nostra Banca restituisce il senso pieno del suo essere cooperativa: un luogo in cui i numeri incontrano i valori – ha dichiarato Leonardo Patroni Griffi, Presidente BPPB. Continueremo a essere un punto di riferimento per il territorio, con una visione capace di coniugare identità, innovazione e impatto sociale. La nuova Fondazione rappresenta un ulteriore passo in questa direzione: perché la nostra crescita abbia sempre un volto umano."Con questo risultato, la BPPB conferma il proprio ruolo di partner solido e affidabile per famiglie, imprese e istituzioni del Mezzogiorno, impegnata in un percorso di innovazione responsabile e crescita condivisa.