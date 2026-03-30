BPPB, utile netto 2025 a 57,3 milioni (+39%), dividendo pari a 20 centesimi per azione

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, riunita a Gravina in Puglia, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, il quale conferma un percorso di crescita solido e sostenibile in un contesto macroeconomico complesso.L'Istituto chiude l'esercizio con un utile netto di 57,3 milioni di euro, in aumento del 39% rispetto al 2024 e con un rafforzamento della solidità patrimoniale e degli indicatori di presidio del rischio.Positivi i principali dati gestionali:• raccolta globale a 6,82 miliardi di euro (+1,6%);• oltre 420 milioni di euro di nuove erogazioni a famiglie e imprese;• impieghi in bonis in crescita del +2,8%;• NPL ratio netto in miglioramento all'1,4% (2,0% nel 2024);• solidi indicatori di liquidità, con LCR al 282% e NSFR al 171%;• CET1 ratio al 24,1%, in significativo aumento rispetto al 19,8% del 2024.Nel corso dell'Assemblea, alla quale hanno partecipato oltre 4.000 Soci, anche mediante strumenti a distanza, è stato inoltre rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028. Sono stati confermati Giuseppe Abatista, Rosa Calderazzi, Lucia Forte, Luigi Montemurro, Guglielmo Morea, Leonardo Patroni Griffi, Giovanni Rosso, Valeria Stefanelli e Giuseppe Tammaccaro, mentre entrano nel Consiglio Caterina Luisa Appio e Candida Bussoli.Rinnovati anche il Collegio Sindacale – con Ferdinando Parente Presidente, affiancato da Giacinta Tarantino e Filippo Tricarico (effettivi) e Pasquale Basile e Mariantonietta Intonti (supplenti). Per il Collegio dei Probiviri eletti come effettivi, Eufemia Ippolito, Iliana Ciampo e Antonio Mobilio, come supplenti Maria Filippa Digiesi e Francesco Tacente.Nella prima riunione successiva all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha riconfermato Leonardo Patroni Griffi nella carica di Presidente.L'Assemblea ha infine deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,20 euro per azione, in pagamento dal 7 aprile 2026 (valuta 9 aprile 2026).«I risultati approvati – ha dichiarato il Presidente Leonardo Patroni Griffi – testimoniano la solidità della Banca e la capacità di crescere in modo sostenibile, rafforzando la struttura patrimoniale e il ruolo nei territori di riferimento. Ringrazio i Soci, i Clienti e tutte le Persone della Banca per il contributo determinante al raggiungimento di questi risultati.Desidero inoltre rivolgere un sentito e sincero ringraziamento all'Amministratore Delegato uscente Alessandro Maria Piozzi per la professionalità, la dedizione e il contributo determinante assicurato durante il suo mandato, nel corso del quale la Banca è stata risanata e ha raggiunto performance di rilievo. Ringrazio anche quanti hanno concluso il proprio incarico per l'impegno e la professionalità dimostrati.Rivolgo, infine, un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi componenti degli Organi sociali, certo che sapranno contribuire con competenza e senso di responsabilità al perseguimento degli obiettivi della Banca.»