bppb - E' cultura 2025
bppb - E' cultura 2025
cultura

È Lettura 2025: la Bppb promuove la cultura a Gravina

Seconda edizione dell’iniziativa ideata dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata per promuovere il piacere della lettura

Gravina - venerdì 17 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Anche quest'anno la Banca Popolare di Puglia e Basilicata partecipa a È Cultura!, il Festival promosso da ABI e ACRI dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. L'iniziativa rappresenta un'occasione per unire istituzioni, comunità e territorio nel segno dell'arte, della conoscenza e della condivisione.

La Banca consolida così un impegno che da anni mette la cultura al centro della propria attività, considerandola uno strumento fondamentale di crescita e coesione sociale.

Nell'ambito del Festival, a Gravina si è svolta la seconda edizione di "È Lettura", un appuntamento ideato e promosso dalla Banca per valorizzare il piacere della lettura. L'iniziativa vuole ricordare quanto leggere significhi nutrire la mente, ampliare gli orizzonti e mantenere viva la curiosità, un gesto semplice ma fondamentale capace di ispirare e creare legami.

Durante l'evento, la Banca ha messo a disposizione alcuni dei volumi sostenuti nel tempo tramite erogazioni liberali e sponsorizzazioni, condividendo così un patrimonio culturale al servizio del territorio.

Ospite della giornata è stata Bianca Tragni, autrice del libro "La donna che legge" scritto insieme a Maria Corvino. Il libro accompagna i lettori in un viaggio nel passato, raccontando le storie di donne straordinarie che, con coraggio e ingegno, hanno lasciato un segno nella letteratura, nell'arte, nella scienza e nella politica. Al termine dell'incontro, l'autrice ha dedicato copie del libro ai partecipanti durante il firmacopie, offrendo così un momento di incontro diretto e personale con il pubblico.

"Questo incontro testimonia la nostra attenzione ai temi culturali e sociali e conferma quanto la cultura sia uno strumento potente per favorire l'emancipazione e il progresso – afferma Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione BPPB – Siamo orgogliosi di promuovere iniziative che valorizzano il talento e la forza delle donne, contribuendo a costruire una comunità più inclusiva e consapevole. 'La donna che legge' rappresenta un messaggio di ispirazione e speranza per le generazioni future."

L'iniziativa conferma l'impegno della Banca Popolare di Puglia e Basilicata nel promuovere eventi culturali e sociali che valorizzano il territorio, diffondono la conoscenza e sensibilizzano la comunità sui temi chiave per la crescita e lo sviluppo sociale.
e' cultura- b. tragni R. Dituri
e' cultura- b. tragni R. Dituri
e' cultura 2025
e' cultura 2025
  • Banca Popolare Puglia Basilicata
  • Progetto lettura
  • Cultura
  • BPPB
Altri contenuti a tema
Alla Bppb arriva “È Cultura! 2025”: Arte, lettura, educazione e talenti Alla Bppb arriva “È Cultura! 2025”: Arte, lettura, educazione e talenti Valorizzare il patrimonio culturale e umano del territorio. A Gravina mercoledì 15 in programma “E’ Lettura”
"La bellezza eroica" tra D’Annunzio e Ovidio: quando i classici parlano al presente "La bellezza eroica" tra D’Annunzio e Ovidio: quando i classici parlano al presente L’eco di Ovidio e D’Annunzio rivive nell’Ex Convento di Santa Sofia, tra mito, modernità e letteratura.
Voci Ribelli: donne con “il coraggio di pensare” Voci Ribelli: donne con “il coraggio di pensare” Un viaggio condiviso tra storie negate e sguardi che ribaltano la storia
BPPB: presentati risultati primo semestre 2025 e nuova campagna istituzionale economia BPPB: presentati risultati primo semestre 2025 e nuova campagna istituzionale Risultati positivi con utile in crescita per la Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Dialoghi nella Murgia, Tutto pronto per la seconda edizione Dialoghi nella Murgia, Tutto pronto per la seconda edizione Dal 19 al 27 settembre a Gravina personalità del mondo della cultura si confronteranno sul tema “Inquietudini, realtà, utopia”
Approvato il nuovo schema di disegno di legge su cultura, creatività e spettacolo Approvato il nuovo schema di disegno di legge su cultura, creatività e spettacolo Emiliano e Matrangola: “Riforma attesa da tempo da tutto il comparto creativo e culturale”
Il Ritmo degli Alberi: la Pace e la Musica Il Ritmo degli Alberi: la Pace e la Musica Stasera alla Masseria Recupa di Gravina in Puglia
E20, cosa succede in città Eventi E20, cosa succede in città Trentaquattresimo appuntamento con il magazine targato Gravinalife
Regionali, Lapolla corre con il centrodestra
17 ottobre 2025 Regionali, Lapolla corre con il centrodestra
Al Vida “un palco, mille emozioni”
16 ottobre 2025 Al Vida “un palco, mille emozioni”
Eventi culturali a Gravina pagati ex post
16 ottobre 2025 Eventi culturali a Gravina pagati ex post
Fuori dai Margini: Ritagli del Sud
16 ottobre 2025 Fuori dai Margini: Ritagli del Sud
Sostegno a persone con disabilità gravissima
16 ottobre 2025 Sostegno a persone con disabilità gravissima
Raccolta rifiuti, possibili disagi per sciopero
15 ottobre 2025 Raccolta rifiuti, possibili disagi per sciopero
La rete che unisce, non quella che ferisce: a scuola contro il cyberbullismo
15 ottobre 2025 La rete che unisce, non quella che ferisce: a scuola contro il cyberbullismo
Trasporti, Potenziamento tratta Gravina–Bari zona industriale
15 ottobre 2025 Trasporti, Potenziamento tratta Gravina–Bari zona industriale
Mense alla Soranno e Padre Pio: via libera al PFTE
15 ottobre 2025 Mense alla Soranno e Padre Pio: via libera al PFTE
Perchè non affidare il vivaio agli Scouts di Gravina?
14 ottobre 2025 Perchè non affidare il vivaio agli Scouts di Gravina?
Al Bachelet si parla di legalità come rispetto dell’uomo
14 ottobre 2025 Al Bachelet si parla di legalità come rispetto dell’uomo
Colligo Festival: Gravina risuona di musica, arte e libertà
14 ottobre 2025 Colligo Festival: Gravina risuona di musica, arte e libertà
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.