Frodi telefoniche, la Bppb allerta i clienti

Un invito a porre attenzione alle truffe arriva dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. L'istituto di credito, infatti, ha diramato in questi giorni una comunicazione nella quale invita i propri clienti a fare attenzione alle frodi telefoniche.Le truffe vengono perpetrate attraverso delle chiamate o messaggi vocali automatici effettuate attraverso dei numeri apparentemente appartenenti alle filiali della Banca Popolare di Puglia e Basilicata."Alcuni soggetti si presentano come operatori della Banca con l'obiettivo di ottenere codici personali, Pin o informazioni riservate" - dicono dalla Bppb, ricordando ai propri clienti che la banca non chiede mai codici di sicurezza, Pin o dati personali, né tramite telefonata né attraverso messaggi.Qualsiasi richiesta di questo genere è da ritenersi sospetta e sarebbe opportuno interrompere immediatamente la comunicazione, rivolgendosi ai canali ufficiali della banca e segnalando l'accaduto alle forze dell'ordine.