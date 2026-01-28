bppb segnala truffe.jpg
Cronaca

Frodi telefoniche, la Bppb allerta i clienti

Mai chiesti codici di sicurezza, Pin o dati personali con telefonate o messaggi

Gravina - giovedì 29 gennaio 2026
Un invito a porre attenzione alle truffe arriva dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. L'istituto di credito, infatti, ha diramato in questi giorni una comunicazione nella quale invita i propri clienti a fare attenzione alle frodi telefoniche.

Le truffe vengono perpetrate attraverso delle chiamate o messaggi vocali automatici effettuate attraverso dei numeri apparentemente appartenenti alle filiali della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

"Alcuni soggetti si presentano come operatori della Banca con l'obiettivo di ottenere codici personali, Pin o informazioni riservate" - dicono dalla Bppb, ricordando ai propri clienti che la banca non chiede mai codici di sicurezza, Pin o dati personali, né tramite telefonata né attraverso messaggi.

Qualsiasi richiesta di questo genere è da ritenersi sospetta e sarebbe opportuno interrompere immediatamente la comunicazione, rivolgendosi ai canali ufficiali della banca e segnalando l'accaduto alle forze dell'ordine.
