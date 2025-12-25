La Fondazione BPPB ETS sostiene nuovi progetti

Finanziati i progetti presentati da associazioni, enti e realtà locali. Parte ora un percorso di valorizzazione delle storie e degli impatti generati.La Fondazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata ETS, costituita a marzo del 2025, ha l'onore di annunciare l'esito del Bando 2025, che ha registrato una partecipazione significativa: oltre 40 richieste presentate da associazioni, enti e organizzazioni del territorio.Dopo un'attenta valutazione, sono stati selezionati e finanziati, al momento, 11 progetti, per un importo complessivo pari a 86.363,00 euro. Ulteriori richieste sono all'attenzione della Fondazione e, qualora il percorso di valutazione si concluda positivamente, potranno portare il valore complessivo dei finanziamenti a 130.000 euro circa. Le iniziative approvate coprono diversi ambiti – sociale, con interventi a sostegno delle fasce più fragili e del welfare di comunità; cultura, per la valorizzazione del patrimonio e la promozione dell'accesso e della partecipazione; salute, con azioni orientate alla prevenzione e al benessere delle persone; specie in situazioni di difficoltà, formazione, per lo sviluppo delle competenze e il rafforzamento dei percorsi educativi; e inclusione, attraverso progetti volti a ridurre le disuguaglianze e favorire pari opportunità.Tutti i progetti si distinguono per la loro capacità di rispondere ai bisogni reali delle comunità e generare valore condiviso.«Sostenere queste realtà significa investire nelle persone e nel futuro dei nostri territori – afferma Giovanni Rosso, Presidente della Fondazione BPPB ETS. Ogni progetto finanziato rappresenta una storia di impegno, visione e volontà di costruire opportunità. In questa prospettiva, crediamo profondamente nella responsabilità di operare in modo consapevole e solidale, accompagnando le comunità in percorsi di inclusione, valorizzazione culturale e crescita condivisa, elementi fondanti della nostra missione».Nelle prossime settimane sarà avviato un programma di comunicazione dedicato che, attraverso video, interviste e contenuti editoriali, darà voce ai beneficiari e racconterà le storie dietro ogni progetto, mettendo in luce il valore umano oltre che l'impatto concreto del sostegno ricevuto.Sul sito della Fondazione e sui canali social saranno pubblicate schede e aggiornamenti sui risultati raggiunti e sui progetti ancora in corso di valutazione.