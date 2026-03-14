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economia

La BPPB ottiene la certificazione ISO 45001

Per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL

Gravina - sabato 14 marzo 2026 13.56 Comunicato Stampa
La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha conseguito la certificazione ISO 45001 per il proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), attestando formalmente la conformità a uno standard internazionale che valorizza l'adozione di un modello organizzativo strutturato, orientato alla prevenzione dei rischi e al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro. Tale risultato rappresenta l'esito di un percorso consolidato, avviato internamente sin dal 2024.

Il riconoscimento è avvenuto da parte di Bureau Veritas Italia, uno dei principali Organismi di certificazione indipendenti e accreditati a livello internazionale a valle di una serie di verifiche condotte presso le strutture della Direzione Generale ed un campione rappresentativo di filiali della rete commerciale.

La certificazione ISO 45001 ha un impatto rilevante sotto il profilo della dimensione sociale incardinata nella normativa ESG e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: costituisce un elemento essenziale della responsabilità sociale d'impresa e contribuisce al rafforzamento del benessere organizzativo, della motivazione del personale e della reputazione aziendale. In tal senso, la ISO 45001 rappresenta non soltanto uno standard tecnico, ma anche un presidio organizzativo idoneo a rafforzare l'efficacia del Modello 231.

Per Gianfranco Andrisano, Business Developer di Bureau Veritas: "La certificazione ISO 45001 della Banca Popolare di Puglia e Basilicata rappresenta il riconoscimento concreto di un impegno strutturato verso la prevenzione dei rischi e il benessere dei propri collaboratori. Con i nostri audit abbiamo verificato un percorso consolidato, fondato su prevenzione, monitoraggio e miglioramento continuo, che rafforza il presidio sulla conformità normativa e testimonia una visione capace di coniugare attenzione al capitale umano e responsabilità verso il territorio."

"La certificazione ISO 45001 conferma l'attenzione della Banca verso la tutela delle persone e la qualità dell'ambiente di lavoro" – prosegue Rosa Calderazzi, Presidente del Comitato ESG della BPPB. "È un risultato che rafforza il nostro impegno per una crescita sostenibile e responsabile, fondata sul benessere dei collaboratori e sul miglioramento continuo dei processi organizzativi".

Nel complesso, il conseguimento della certificazione ISO 45001 attesta la volontà della Banca Popolare di Puglia e Basilicata di coniugare solidità economica, tutela del capitale umano e responsabilità verso il territorio e gli stakeholders. Il sistema adottato, fondato su prevenzione, monitoraggio e miglioramento continuo, costituisce un investimento strategico di lungo periodo e un elemento qualificante del percorso di sostenibilità intrapreso dall'Istituto.

  • Banca Popolare Puglia Basilicata
  • BPPB
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