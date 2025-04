“U Ruccl” protagonista alle 5 stelle d’Oro della Cucina

Il Ruccl ha Fatto bella mostra di sé nella serata delle "5 stelle d'Oro della Cucina Italiana". Una manifestazione che si svolge da alcuni anni in diverse regioni della penisola, organizzata dall'Associazione Italiana Cuochi. A far conoscere la tradizionale Focaccia di San Giuseppe è stato lo chef gravinese Michele Picciallo, che fa parte dell'Aic, per la quale è anche delegato a rappresentare la regione Puglia.La manifestazione, che ha raccolto chef provenienti dall'Italia, ma anche dall'estero, si è svolta quest'anno ad Amorosi, un piccolo centro in provincia di Benevento.Il cuoco gravinese, che vanta dalla sua oltre 40anni di esperienza dietro ai fornelli, nella kermesse campana ha voluto portare un piatto originale: un pacchero con crema di Zucca, Funghi Cardoncelli, quenelle di Maialino e Pistacchio. Una portata con prodotti del territorio murgiano che si sposano con ingredienti di altri territori della penisola, ma soprattutto Mike, come si fa chiamare lo chef gravinese, ad Amorosi ha portato come entrée in una Cena di Gala il "Ruccl", alimento tra i più legati alla tradizione culinaria gravinese, molto apprezzato dagli oltre 200 Chef provenienti da tutte le Regioni del Bel Paese e dagli Chef internazionali presenti alla manifestazione.Obiettivo raggiunto dunque per Mike che si è posto la missione di portare la città di Gravina in tutto il mondo, attraverso la sua cucina.