Lo chef Cifarelli ospite del programma “In viaggio con Marcello”

4 foto La cucina di Gravina in tv

Può il cibo raccontare un popolo e il suo territorio? La risposta è sicuramente sì, e Gravina molto spesso è protagonista di un connubio indissolubile tra cibo della tradizione e bellezza ambientale. Il cibo è momento sacro di condivisione, una sacralità che persiste da tempo immemore e che rivela i tratti distintivi di un popolo e dei comportamenti sociali.Nel programma "In viaggio con Marcello", in onda tutte le domeniche mattina sul secondo canale tv, Marcello Masi e i suoi "compagni di tavola" Rocco Tolfa e Carlo Cambi cercano di capire come è cambiato il nostro modo di consumare e vedere il cibo, esplorando l'alimentazione caratteristica di una regione italiana.Domenica 9 febbraio alle 11.10 arrivano su Rai2 i sapori di una cucina semplice e genuina, quella tradizione gastronomica che si è sviluppata nel corso di secoli nei territori aspri e affascinanti delle Murge, tra Puglia e Basilicata. I tre commensali ci racconteranno come si sta evolvendo il nostro rapporto con il cibo e quale sarà il futuro della nostra alimentazione. Questa volta, la loro attenzione sarà puntata sulla cucina delle Murge e delle gravine.Giovanni Cifarelli, giovane e talentuoso chef nato a Gravina in Puglia executive chef dell'MH "Hilton" di Matera (già Hilton Garden), preparerà le specialità gastronomiche più rappresentative del nostro territorio, guidando i tre ospiti in un viaggio gustativo nel territorio carsico delle gravine. Un menù composto da 3 antipasti, 2 primi, 2 secondi e 1 dolce. Sulla tavola arriveranno così grandi classici come le pettole, i lampascioni alla pignata e la zuppa di funghi cardoncelli, ma anche specialità tipicamente gravinesi come u'ruccl e il sasanello. Nel corso della puntata verranno suggeriti gli abbinamenti più interessanti tra i cibi in tavola e i vini della tradizione locale, in questo caso il Gravina DOC e il Matera Rosso.Gravina scelta come luogo di confine tra la Puglia e la Basilicata, crocevia di sapori e incontri, che punta tutto su ricette semplici che ben rappresentano le origini e l'amata terra. A fare da ambasciatore del gusto una giovane promessa della cucina nostrana, tra i 20 Chef italiani selezionati per il progetto "I Magnifici" del Gruppo Mondadori, contattato dalla redazione del programma perché esempio di professionista che, dopo aver studiato all'estero, è tornato nel suo paese portando il territorio di origine in piatti creativi e originali, nel rispetto delle ricette tradizionali. "Grazie anche ai preziosi consigli di mia madre, insegnante per lavoro e maestra di vita", sottolinea con orgoglio Cifarelli. "Vedrete anche un divertente passaggio tra me e il presentatore, con protagonista il pallone di Gravina" continua lo chef.Allora, tutti sintonizzati!