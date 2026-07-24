Riaprire il mercato ortofrutticolo a Gravina

la protocollazione delle firme raccolte;

l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, affinché l'intera assise possa confrontarsi pubblicamente sul futuro del mercato ortofrutticolo;

la convocazione di un incontro con il Sindaco e l'Amministrazione comunale per illustrare le proposte e avviare un percorso condiviso.

Riapertura del mercato ortofrutticolo cittadino. questa la richiesta del movimento politico Cittadini Gravinesi che ha promosso una raccolta firme per raggiungere l'obiettivo. ecco la nota stampa del consigliere comunale del gruppo, Mario Conca.Ieri mattina il gruppo politico Cittadini Gravinesi ha depositato ufficialmente al protocollo del Comune di Gravina in Puglia la petizione popolare sottoscritta da oltre 300 cittadini che chiedono la riapertura del mercato ortofrutticolo cittadino, accompagnata da una nota indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e all'Amministrazione.L'iniziativa nasce dalla volontà di restituire alla città uno spazio storico che, da quasi vent'anni, manca ai gravinesi e agli operatori del settore, rappresentando non solo un luogo di commercio a chilometro zero e di contenimento dei prezzi, ma anche un presidio di socialità, identità e valorizzazione delle produzioni locali.Nella petizione vengono anche avanzate alcune possibili soluzioni, tra cui l'ampliamento del mercato settimanale del venerdì presso l'Area Fiera, l'utilizzo dell'area del parcheggio dello stadio "Stefano Vicino" oppure l'individuazione di spazi nel centro storico, come Piazza Benedetto XIII, via Matteotti o Piazza Scacchi.Con il deposito odierno chiediamo formalmente:"Le oltre trecento firme raccolte in pochi giorni dimostrano che non si tratta della battaglia di una parte politica, ma di un'esigenza reale e sentita dalla città. Auspichiamo che l'Amministrazione accolga questo segnale con senso di responsabilità, aprendo finalmente un confronto istituzionale serio e trasparente su un tema che riguarda cittadini, famiglie, ambulanti e produttori locali."Cittadini Gravinesi continuerà a seguire l'iter della petizione, confidando che il Consiglio comunale possa discutere quanto prima una proposta attesa da quasi vent'anni e sostenuta da centinaia di cittadini.