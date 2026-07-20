murgia circus festival
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Eventi

Torna a Gravina il Murgia Circus Festival

Il 24 e 25 luglio la seconda edizione tra inclusione, circo sociale e grande spettacolo

Gravina - lunedì 20 luglio 2026 Comunicato Stampa
Nella suggestiva cornice del giardino urbano "HORTUS", due giornate interamente gratuite e aperte a tutti organizzate dalla Cooperativa Sociale Upendi, in partnership con Officine Next per celebrare l'arte circense come strumento di riscatto, cultura e coesione comunitaria.

Dopo lo straordinario successo al debutto, torna a Gravina in Puglia uno degli appuntamenti più attesi dell'estate murgiana: il Murgia Circus Festival, giunto alla sua seconda edizione. L'iniziativa, ideata e prodotta dalla Cooperativa Sociale Upendi, si svolgerà venerdì 24 e sabato 25 luglio 2026 nello spazio verde del giardino urbano "HORTUS".
Un festival unico nel suo genere, che unisce la dimensione pedagogico-educativa del Circo Sociale alla bellezza delle performance dal vivo, trasformando l'arte circense in una leva di inclusione, crescita giovanile, welfare culturale di prossimità e rigenerazione urbana.

SPAZIO ALLA COMUNITÀ E ALL'ARTIGIANATO LOCALE

Una delle grandi novità di questa edizione nasce dalla sinergia sul territorio: la Cooperativa Sociale Upendi, in partnership con Officine Next, ha scelto di spalancare le porte del festival alle eccellenze e alle realtà virtuose del territorio locale. All'interno dell'area dell'evento saranno infatti allestiti spazi espositivi dedicati ad associazioni, cooperative sociali e artigiani locali, creando un vero e proprio villaggio espositivo all'insegna della solidarietà, della creatività e della promozione della comunità murgiana.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL
Venerdì 24 Luglio – Il Circo come Riscatto ed Espressione

La giornata di apertura (a partire dal pomeriggio/sera) vedrà salire sul palco i veri protagonisti del percorso educativo condotto dalla cooperativa: i bambini e i ragazzi che hanno preso parte ai laboratori estivi di Upendi. Andrà in scena lo spettacolo di circo sociale "Sono un eroe": una restituzione teatrale e circense in cui acrobazie, giocoleria ed equilibrismo raccontano il superamento dei propri limiti, l'integrazione e il valore della collaborazione e del gruppo.

Sabato 25 Luglio – Condivisione, Approfondimento e Gran Galà

La seconda giornata apre le porte all'intera comunità con tre momenti principali:
● Mattina – Laboratori Aperti di Circo: lezioni aperte e workshop di circo totalmente gratuiti rivolti a bambini, giovani e famiglie. Assistiti dagli educatori e dagli operatori di Upendi, tutti potranno sperimentare giocoleria, giochi motori ed equilibrismo.
● Mattina – Convegno "Il circo nella dimensione di supporto": un incontro istituzionale ed educativo con pedagogisti, educatori e rappresentanti delle istituzioni locali per approfondire il valore del circo educativo e sociale come strumento abilitativo e di supporto per il territorio.
● Sera – "Il Gran Galà dei Professionisti": il gran finale al tramonto. Sul palcoscenico naturale dell'HORTUS si alterneranno artisti circensi professionisti di alto livello per regalare a cittadini e visitatori uno spettacolo mozzafiato di meraviglia e intrattenimento poetico sotto il cielo murgiano.

UN INGRESSO LIBERO E 100% GRATUITO
L'intero festival e l'accesso all'area espositiva sono ad ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza e per i visitatori dell'area murgiana.

«La prima edizione ha dimostrato quanto la comunità locale necessiti di presidi educativi e culturali innovativi. Il Murgia Circus Festival nasce per portare il circo tra la gente e la gente al circo, trasformando lo spazio urbano in un luogo di aggregazione sana, bellezza e meraviglia accessibile a tutti».
murgia circus festival 2026 programma
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