Torna a Gravina il Murgia Circus Festival

Nella suggestiva cornice del giardino urbano "HORTUS", due giornate interamente gratuite e aperte a tutti organizzate dalla Cooperativa Sociale Upendi, in partnership con Officine Next per celebrare l'arte circense come strumento di riscatto, cultura e coesione comunitaria.Dopo lo straordinario successo al debutto, torna a Gravina in Puglia uno degli appuntamenti più attesi dell'estate murgiana: il Murgia Circus Festival, giunto alla sua seconda edizione. L'iniziativa, ideata e prodotta dalla Cooperativa Sociale Upendi, si svolgerà venerdì 24 e sabato 25 luglio 2026 nello spazio verde del giardino urbano "HORTUS".Un festival unico nel suo genere, che unisce la dimensione pedagogico-educativa del Circo Sociale alla bellezza delle performance dal vivo, trasformando l'arte circense in una leva di inclusione, crescita giovanile, welfare culturale di prossimità e rigenerazione urbana.Una delle grandi novità di questa edizione nasce dalla sinergia sul territorio: la Cooperativa Sociale Upendi, in partnership con Officine Next, ha scelto di spalancare le porte del festival alle eccellenze e alle realtà virtuose del territorio locale. All'interno dell'area dell'evento saranno infatti allestiti spazi espositivi dedicati ad associazioni, cooperative sociali e artigiani locali, creando un vero e proprio villaggio espositivo all'insegna della solidarietà, della creatività e della promozione della comunità murgiana.La giornata di apertura (a partire dal pomeriggio/sera) vedrà salire sul palco i veri protagonisti del percorso educativo condotto dalla cooperativa: i bambini e i ragazzi che hanno preso parte ai laboratori estivi di Upendi. Andrà in scena lo spettacolo di circo sociale "Sono un eroe": una restituzione teatrale e circense in cui acrobazie, giocoleria ed equilibrismo raccontano il superamento dei propri limiti, l'integrazione e il valore della collaborazione e del gruppo.La seconda giornata apre le porte all'intera comunità con tre momenti principali:● Mattina – Laboratori Aperti di Circo: lezioni aperte e workshop di circo totalmente gratuiti rivolti a bambini, giovani e famiglie. Assistiti dagli educatori e dagli operatori di Upendi, tutti potranno sperimentare giocoleria, giochi motori ed equilibrismo.● Mattina – Convegno "Il circo nella dimensione di supporto": un incontro istituzionale ed educativo con pedagogisti, educatori e rappresentanti delle istituzioni locali per approfondire il valore del circo educativo e sociale come strumento abilitativo e di supporto per il territorio.● Sera – "Il Gran Galà dei Professionisti": il gran finale al tramonto. Sul palcoscenico naturale dell'HORTUS si alterneranno artisti circensi professionisti di alto livello per regalare a cittadini e visitatori uno spettacolo mozzafiato di meraviglia e intrattenimento poetico sotto il cielo murgiano.L'intero festival e l'accesso all'area espositiva sono ad ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza e per i visitatori dell'area murgiana.«La prima edizione ha dimostrato quanto la comunità locale necessiti di presidi educativi e culturali innovativi. Il Murgia Circus Festival nasce per portare il circo tra la gente e la gente al circo, trasformando lo spazio urbano in un luogo di aggregazione sana, bellezza e meraviglia accessibile a tutti».