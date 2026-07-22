Il cabaret di scena ad Hortus

Ad Hortus spazio al Cabaret. questa sera, Giovedì 23 luglio, alle ore 20,30 Antonio Piazza porta nei giardini delle officine culturali il suo secondo spettacolo dal titolo "Rire ca te passe".Si tratta- spiega il comico- di "un viaggio ironico e lucidissimo nella fuga dalla Sicilia, nelle aspettative sbagliate, nell'università vissuta male e nella sensazione di sentirsi sempre fuori posto"."Uno show su quello che succede dopo la prima crisi, quando scopri che cambiare città non basta. Che per capirti davvero, forse, tocca rifare tutto da capo".Antonio Piazza è uno stand up comedian palermitano, classe 1983, che dopo aver conseguito la laurea in ingegneria informatica all'università di Pisa e aver lavorato da ingegnere a Torino, ha deciso di mollare tutto per dedicarsi alla sua passione: la comicità, salendo sui palchi di mezza Italia da oltre 7 anni.E' stato nel cast di Comedy Central Live 2023, fondando la realtà del Torino Comedy Lounge e facendo parte del collettivo Comici In Piedi.Insomma, un appuntamento importante e da non perdere per gli appassionati della comicità, pronti a trascorrere una serata di risate in compagnia.