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Territorio

SS96, ANAS rassicura: entro luglio sarà rimosso il restringimento di carreggiata

Lo rende noto il consigliere comunale di Gravina Mario Conca

Gravina - lunedì 22 giugno 2026 12.36 Comunicato Stampa
Pubblichiamo di seguito una nota stampa a firma del consigliere comunale di Gravina Mario Conca circa il restringimento della carreggiata sulla Strada Statale 96.

Nelle scorse settimane avevo segnalato pubblicamente e formalmente al Prefetto di Bari e ad ANAS la situazione di pericolo determinata dal protratto restringimento di carreggiata lungo la SS96 in direzione Bari, nel tratto interessato dalla caduta di materiale roccioso proveniente dalla parete laterale realizzata nell'ambito dei lavori di ammodernamento dell'arteria.

A seguito di quella iniziativa, e grazie all'interessamento della consigliera di amministrazione di ANAS, Laura De Mola, che ringrazio per la disponibilità e l'attenzione dimostrata, ho avuto modo di confrontarmi direttamente con il responsabile della Struttura Territoriale ANAS Puglia, ing. Francesco Ruocco.

Nel corso del colloquio mi è stato assicurato che il restringimento della carreggiata dovrebbe essere rimosso entro il prossimo mese di luglio, una volta completati gli interventi urgenti di ripristino delle funi metalliche di contenimento e dei sistemi paramassi danneggiati.

Successivamente, mi è stato riferito, ANAS procederà con ulteriori opere di consolidamento del costone interessato, interventi che dovrebbero essere eseguiti senza incidere nuovamente sulla piena percorribilità della carreggiata.

Si tratta certamente di una notizia positiva per le migliaia di cittadini che ogni giorno percorrono la SS96 per motivi di lavoro, studio o salute e per i numerosi turisti che utilizzano questa importante direttrice di collegamento tra Bari, l'Alta Murgia e Matera.

Resta tuttavia la necessità di verificare che agli impegni assunti seguano i fatti. Per questa ragione continuerò a monitorare la situazione affinché i tempi indicati vengano rispettati e si possa finalmente restituire agli utenti una viabilità pienamente sicura.

L'obiettivo non è rivendicare meriti, ma contribuire, ciascuno per la propria parte, alla soluzione dei problemi. Se entro luglio il restringimento verrà effettivamente rimosso, sarà una buona notizia per tutti e soprattutto per la sicurezza degli automobilisti, evitando il rischio di ulteriori incidenti in un tratto che ha già creato non pochi disagi e preoccupazioni.

Ringrazio ancora la consigliera Laura De Mola e l'ing. Francesco Ruocco per la disponibilità dimostrata e confido che gli impegni assunti possano tradursi rapidamente in risultati concreti.

Mario Conca
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