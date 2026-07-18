Alienazione Cava Contrada Graviglione

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa del consigliere Mario Conca relativo ad una delibera della giunta municipale finalizzata all'alienazione della Cava in contrada GraviglioneSono sinceramente rammaricato.Non tanto per una scelta politica, che può sempre essere discussa, quanto perché dopo quattro anni assistiamo al terzo tentativo ufficiale di trasferire ai privati un bene appartenente alla collettività.La cronistoria parla da sola.Nel 2022 vi furono le prime proposte di deliberazione per una vendita diretta a circa 18.000 euro. Successivamente, il 26 settembre 2023, si arrivò ad una proposta di alienazione fondata sulla stima dell'Agenzia delle Entrate, ma soltanto dopo un fraudolento frazionamento intervenuto successivamente alla valutazione, che fece scendere il valore sotto la soglia prevista per la trattativa privata.Quella delibera fu revocata a seguito della mia denuncia pubblica.Successivamente, ad ottobre 2023, il Comune modificò il regolamento del patrimonio eliminando la possibilità della trattativa privata, per allontanare ogni sospetto, e predispose un'asta pubblica.Anche quella procedura venne sospesa dopo le mie contestazioni, tanto che gli stessi uffici ritennero necessario chiedere chiarimenti alla Regione Puglia e all'Agenzia delle Entrate. Enti che non sono entrati nel merito, ma hanno semplicemente valutato la documentazione fornita dal nostro comune.Oggi, però, assistiamo ad un nuovo capitolo, dopo la modifica al regolamento del patrimonio per reintrodurre la trattativa privata, il sindaco Lagreca, con la sua Giunta, autorizzano la vendita dell'area comunale di Graviglione alla società La Tufara S.r.l., del fratello del vice presidente del consiglio comunale, per 49.660,89 euro, cioè appena al di sotto della soglia dei 50.000 euro prevista dal regolamento comunale.A questo punto ritengo di aver assolto pienamente al mio ruolo di consigliere comunale.Non continuerò a presentare osservazioni a chi ha già manifestato, per ben tre volte, la volontà di procedere comunque alla vendita.Sarà la magistratura a verificare se questa lunga sequenza di atti, dai tentativi iniziali, al frazionamento dell'area, alle dicotomiche modifiche regolamentari, fino all'odierna deliberazione, sia pienamente conforme alla legge e soprattutto all'interesse pubblico.Per questo motivo predisporrò un esposto alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti, allegando tutta la documentazione raccolta in questi anni.Non chiedo privilegi, chiedo soltanto che un patrimonio appartenente ai cittadini venga valutato con la massima trasparenza, con criteri realmente indipendenti e nell'esclusivo interesse della collettività. Non hanno avuto neppure il contegno di procedere con asta pubblica, considerato che cave estese meno di un terzo, sono all'asta per oltre un milione di euro.Saranno gli organi competenti, e non il dibattito politico, ad accertare se tutto questo percorso sia stato corretto oppure no.I cittadini meritano risposte, non ulteriori dubbi.