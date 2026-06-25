Consorzi di Bonifica
Consorzi di Bonifica
Territorio

Tassa sul “canalone”': Conca invia PEC alla Regione

Per il consigliere comunale di Gravina: «È ora di cancellare il tributo 630 dai centri abitati»

Gravina - venerdì 26 giugno 2026 Comunicato Stampa
Pubblichiamo di seguito una nota stampa del consigliere comunale Mario Conca relativa alla richiesta di eliminare il tributo 630 per i centri abitati.

Ho inviato oggi una PEC all'Assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Paolicelli, chiedendo che la Regione Puglia proceda finalmente alla revisione dei Piani di Classifica del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, eliminando l'assoggettamento dei fabbricati ubicati nei centri abitati al contributo consortile per la cosiddetta "Difesa idraulica fabbricati" (codice tributo 630).

Si tratta di una battaglia che porto avanti da anni e che riguarda migliaia di cittadini pugliesi costretti a pagare una tassa che considero profondamente ingiusta.

Parliamo del tributo sul cosiddetto "canalone", il pluviale delle abitazioni, che interessa soltanto alcune zone di alcuni comuni pugliesi, creando persino disparità tra residenti dello stesso Comune e, in alcuni casi, dello stesso condominio.

Le acque piovane provenienti dai tetti delle abitazioni finiscono nelle strade comunali, nelle caditoie e nelle reti di raccolta delle acque meteoriche. Sostenere che ciò determini un beneficio diretto tale da giustificare il pagamento del contributo consortile appare, a mio avviso, del tutto irragionevole, soprattutto in un momento in cui gli stessi Consorzi denunciano da anni la carenza di risorse necessarie per garantire un'adeguata manutenzione della rete di bonifica.

Dal 2017 la Regione Puglia annuncia la revisione dei Piani di Classifica, ma, ad oggi, migliaia di cittadini continuano a ricevere avvisi e ingiunzioni di pagamento senza che sia stata affrontata la questione alla radice.

Nella PEC ho chiesto quattro cose molto semplici:

- la revisione dei Piani di Classifica;
- la verifica dell'effettiva esistenza del beneficio per gli immobili urbani;
- l'esclusione dei centri abitati dal tributo relativo alla "Difesa idraulica fabbricati";
- tempi certi per la conclusione del procedimento.

Per quanto mi riguarda continuerò a portare avanti questa battaglia nelle sedi istituzionali. Ho scelto di non pagare questo tributo perché ritengo che resistere a una tassa che considero ingiusta sia una forma di protesta civile e trasparente, assumendomene ogni responsabilità.

Naturalmente ciascun cittadino è libero di compiere le proprie valutazioni e di scegliere come tutelare i propri diritti. Io continuerò a fare la mia parte, chiedendo alla Regione Puglia di porre fine a una disparità che si trascina ormai da troppo tempo.


Mario Conca

Consigliere comunale
  • Mario Conca
  • Consorzio di Bonifica
Altri contenuti a tema
SS96, ANAS rassicura: entro luglio sarà rimosso il restringimento di carreggiata SS96, ANAS rassicura: entro luglio sarà rimosso il restringimento di carreggiata Lo rende noto il consigliere comunale di Gravina Mario Conca
Conca: Comune in fermo amministrativo, tanto pagano i cittadini Politica Conca: Comune in fermo amministrativo, tanto pagano i cittadini Nota stampa del consigliere comunale Mario Conca
Trasferta per Conferenza troppo onerosa: Conca ci vuole vedere chiaro Politica Trasferta per Conferenza troppo onerosa: Conca ci vuole vedere chiaro Interpellanza del consigliere comunale che vuole contezza del costo ritenuto elevato per una trasferta di alcuni dipendenti comunali
Mario Conca: SS96, restringimento infinito e pericoli continui Mario Conca: SS96, restringimento infinito e pericoli continui Il consigliere comunale invia una PEC a Prefetto e ANAS
Periferie abbandonate, rischio incendi e sterpaglie alte La città Periferie abbandonate, rischio incendi e sterpaglie alte Mario Conca scrive a sindaco e uffici
Rendiconto 2025, arriva puntuale la diffida del Prefetto Politica Rendiconto 2025, arriva puntuale la diffida del Prefetto Conca: “Ormai a Gravina è diventata una triste consuetudine”
Passi carrabili, aumenti del 20%, La città Passi carrabili, aumenti del 20%, Conca: l’ennesima stangata su cittadini e famiglie
Circonvallazione in condizioni critiche La città Circonvallazione in condizioni critiche La denuncia del consigliere Mario Conca
Servizio mensa scolastica: aperte le iscrizioni
25 giugno 2026 Servizio mensa scolastica: aperte le iscrizioni
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
25 giugno 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Contributi dalla Regione per attività delle Pro-loco di Puglia
25 giugno 2026 Contributi dalla Regione per attività delle Pro-loco di Puglia
C.RE.A. Gravina, incontro a San Francesco sul futuro del centro storico
25 giugno 2026 C.RE.A. Gravina, incontro a San Francesco sul futuro del centro storico
Finanziamento per “Impatto sociale”
24 giugno 2026 Finanziamento per “Impatto sociale”
Concorso “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”
24 giugno 2026 Concorso “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”
Gravina protagonista all’Inclusive Sustainability
24 giugno 2026 Gravina protagonista all’Inclusive Sustainability
Omicidio Capone, confermata condanna per Scalese
24 giugno 2026 Omicidio Capone, confermata condanna per Scalese
Un incontro su “Gravina: il turismo che vogliamo”
23 giugno 2026 Un incontro su “Gravina: il turismo che vogliamo”
Politiche migratorie, prorogato al 18 settembre l’Avviso “Puglia Accogliente”
23 giugno 2026 Politiche migratorie, prorogato al 18 settembre l’Avviso “Puglia Accogliente”
Attese ondate di calore
23 giugno 2026 Attese ondate di calore
Primo "Healing Garden” a Gravina
23 giugno 2026 Primo "Healing Garden” a Gravina
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.