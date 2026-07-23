Gravina “città cardioprotetta”: il Centro Odontoiatrico Leone dona un defibrillatore alla città

Un defibrillatore in più a disposizione di tutti, nel cuore della città. Venerdì 24 luglio, alle ore 10:00, in Piazza Benedetto XIII, sarà inaugurata una nuova colonnina salvavita del progetto "Cuore Nostro", che punta a rendere Gravina una "città cardioprotetta". A sostenere l'installazione è il Centro Odontoiatrico Leone, storica realtà sanitaria cittadina, insieme ad altre attività del territorio.La colonnina custodisce un defibrillatore semiautomatico (DAE) di ultima generazione, accessibile e protetto, pensato per intervenire nei primissimi minuti in caso di arresto cardiaco improvviso — quando ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. Il progetto, promosso da MG Comunication srl con il patrocinio del Comune di Gravina, prevede anche la formazione BLSD di alcuni cittadini per ogni dispositivo installato e la registrazione del defibrillatore sull'app gratuita "Cuore Nostro", che ne segnala la posizione a chiunque si trovi nelle vicinanze.«Per noi la salute non finisce sulla poltrona odontoiatrica: è prima di tutto prevenzione e attenzione alla comunità in cui lavoriamo da oltre sessant'anni — dichiara il Dr. Mario Leone, del Centro Odontoiatrico Leone —. Sostenere questo defibrillatore significa mettere a disposizione di tutti uno strumento che può salvare una vita. È il modo più concreto che conosciamo per dire grazie alla nostra città.»La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia. Un piccolo gesto per una grande causa: sapere che, in una piazza, c'è un defibrillatore pronto all'uso — e qualcuno che sa usarlo — rende Gravina un posto più sicuro per tutti.Attivo a Gravina in Puglia da oltre sessant'anni e giunto alla terza generazione, il Centro Odontoiatrico Leone (Via Fratelli Cervi 12) riunisce odontoiatri e igieniste dentali in un approccio alle cure attento alla persona e alla prevenzione.