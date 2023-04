La loggia sulle Mura ospita i Vini di Ronn Moss

Che Ronn Moss sia innamorato della Puglia non è un segreto per nessuno. Che la sua location preferita siano le Terrazze Monachile di Polignano, anche questo è abbastanza noto. Quello che non tutti sanno è che Il famoso Ridge della Soap opera "Beautiful" sia anche un produttore di vino.Il suo legame con Roberto D'Introno poi ha fatto il resto, per l'organizzazione di un evento che si terrà presso la Loggia sulle Mura ad Altamura. Una degustazione del nettare degli Dei prodotto dal noto attore americano, accompagnato dal sapiente menù realizzato per la circostanza dalla struttura di ristorazione guidata da D'Introno, che allieterà il palato dei partecipanti.I due sono legati da una profonda amicizia che li ha visti uniti in diverse circostanze, che hanno riguardato il mondo dell'enogastronomia e del cinema. "Appena può Ronn fa un salto in Puglia e mi viene a trovare- ci dice il ristoratore gravinese, orgoglioso di questo legame che si protrae oramai da lungo tempo. Una amicizia che ha dato vita a numerosi eventi e che adesso si ripete presso La Loggia sulle Mura. "Non avendo potuto partecipare all'inaugurazione del locale, Ronn ha deciso che la prima uscita in Italia con i suoi vini la farà qui da me, il 21 aprile".Una iniziativa aperto ai suoi fan e quanti vorranno prendere parte a questo evento enogastronomico.