BPPB, Lum e Net Insurance formano professionisti della bancassicurazione

Dalla sinergia di LUM School of Management, Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Net Insurance, prende il via il Master Universitario di I livello in "Insurance Protection Manager" (MAPMA), un percorso che arricchisce l'offerta formativa della Divisione Banking and Finance.Grazie alla collaborazione di queste importanti realtà, vengono messe a disposizione venti borse di studio con lo scopo di rafforzare conoscenze e competenze di professionisti chiamati ad interpretare le trasformazioni in atto nel sistema finanziario.Il Master, rivolto a laureati e laureandi in triennale e magistrale con titolo di studio conseguito preferibilmente in ambito economico, giuridico, sociale e matematico, mira a formare il Consulente Bancassicurazione/Protection Manager, una figura professionale multidimensionale che intercetta le trasformazioni del sistema finanziario e le esigenze sia del settore bancario che di quello assicurativo.Il programma del MAPMA prevede un percorso di formazione specialistica ed interdisciplinare, della durata annuale, che mira a potenziare l'employability e la crescita professionale nel settore bancario e assicurativo, grazie ad un corpo docente costituito da formatori provenienti sia dal contesto accademico che da quello aziendale.Sono 1500 le ore dedicate al programma e sei i moduli in cui è suddiviso il percorso: dal sistema finanziario ai metodi quantitativi, fino al mercato bancassicurativo e al Wealth Management e Protection con attenzione particolare ai principi e modelli di Risk Management e ai temi legati alla gestione del cliente.Uno spazio importante è dedicato allo stage aziendale che sarà realizzato all'interno di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, della Compagnia Assicurativa Net Insurance e di altre Banche partner della Compagnia.Le informazioni di dettaglio e la domanda di amissione sono disponibili sulla piattaforma online della School of Management, accessibile al seguente link: https://management.lum.it/"Oggi banche e assicurazioni stanno attraversando una trasformazione significativa e per questa ragione è crescente la necessità di professionisti specializzati nel campo della bancassicurazione e della Protection. Giovani esperti capaci di interpretare le dinamiche attuali e cogliere le tendenze future" ha affermato Andrea, Battista Amministratore Delegato di Net Insurance."Iniziative e collaborazioni come queste sono un segnale tangibile dell'attenzione che da sempre la Banca riserva alle nuove generazioni, dichiara Leonardo Patroni Griffi, Presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Come partner di questo master vogliamo offrire un'opportunità ai giovani laureati che si apprestano ad affacciarsi nel mondo del lavoro, dotando loro degli skills adeguati ai nuovi profili richiesti dal mercato."