Parco Via Alfieri, l’ass. Vicino risponde a Verna

Dopo l'interrogazione del consigliere comunale di UnaBellaStoria Saverio Verna circa l'area di sgambettamento del Parchetto di Via Alfieri, arriva la risposta dell'assessore al benessere delgli animali Leo Vicino. Di seguito la nota dell'assessore.Con riferimento alla interrogazione con la quale, nei giorni scorsi, ha chiesto all'Amministrazione Comunale "se siano state individuate soluzioni o interventi presso l'area verde in Via Alfieri per rimediare alle doglianze dei residenti …", preme ricordare al Consigliere che l'Amministrazione guidata dal Sindaco Fedele Lagreca ha già definito il destino di quell'area in quanto inserita nel progetto finanziato con fondi PNRR denominato GREEN CONNET che prevede la realizzazione di un parco oltre ad un'area di sgambettamento.Inoltre, è utile ricordare che tale progetto è stato già appalto e i lavori non sono ancora stati avviati in quanto la Regione Puglia sta ritardando il rilascio della VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale), questione di cui il Consigliere Verna è ampiamente a conoscenza, avendone già discusso in Consiglio Comunale.Come è possibile riscontrare dalle foto che si allegano, lo stesso progetto prevede anche la sistemazione della zona adiacente la Scuola Michele Soranno, con la realizzazione di una ulteriore area di sgambettamento, un'area a verde con strutture per attività fisica e una zona parcheggio, ponendo rimedio ad una situazione che, per ben 25 anni, ha rappresentato una vergogna per la nostra città.L'individuazione di entrambe le aree ad uso sgambettamento ha visto il coinvolgimento oltre che di questo assessorato, anche della V Commissione Consiliare Permanente presieduta dal Consigliere Carlo Loiudice e delle Associazioni Animaliste.