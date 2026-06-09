Festa di Sant’Antonio a Gravina

Un ricco programma di riti religiosi accompagnerà i fedeli fino al 13 giugno, giorno dedicato alla festa di Sant'Antonio. Il quartiere e la parrocchia di San Francesco si animeranno con cerimonie religiose e altre iniziative.Si parte già da domani 10 giugno, con la reliquia di Sant'Antonio che visitano alcune imprese della zona artigianale di Gravina, mentre alle ore 19:00 ci sarà l'eucarestia animata dalle parrocchie del centro storico, con la cerimonia presieduta da Don Mimmo Giannuzzi e la predica di Fra Angelo. La serata si conclude nel chiostro adiacente la chiesa con una rappresentazione su San Francesco a cura degli anziani del centro diurno.Giovedì 11 giugno, invece, le reliquie del santo saranno in visita ad alcuni reparti dell'ospedale della Murgia e alle ore 19:00 ci sarà la celebrazione eucaristica animata dalla parrocchia del Buon Pastore con Don Marcio e Fra Angelo. Alle 20:00 il programma civile prevede una conferenza sul tema "Speranza e Fine Vita" a cura del Prof. Francesco Schittulli.Venerdì 12 ancora le reliquie in visita, questa volta ad alcune realtà sociali del territorio. La celebrazione eucaristica delle 19:00, invece, sarà animata dalla Comunità Vocazionale presieduta da Don Filippo Piccininni. Alle ore 20:00, sempre all'interno della chiesa, ci sarà la celebrazione del Transito di Sant'Antonio.Sabato 13 giugno gran finale, con numerosi riti religiosi che culmineranno alle ore 19:00 con la solenne celebrazione della santa messa presieduta dal vescovo della diocesi Mons. Giuseppe Russo, seguita dalla processione per le vie del quartiere. A concludere la festa il Mob di Sant'Antonio: un flash Mob di persone che si incontrano attraverso la musica e il canto, organizzato da Viaggio a Gravina in Puglia, nel larghetto adiacente la chiesa di San Francesco.