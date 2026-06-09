Religioni
Festa di Sant’Antonio a Gravina
Numerose celebrazioni in nome di Sant’Antonio e San Francesco “Pellegrini del Vangelo e della Speranza”
Gravina - martedì 9 giugno 2026 12.09
Un ricco programma di riti religiosi accompagnerà i fedeli fino al 13 giugno, giorno dedicato alla festa di Sant'Antonio. Il quartiere e la parrocchia di San Francesco si animeranno con cerimonie religiose e altre iniziative.
Si parte già da domani 10 giugno, con la reliquia di Sant'Antonio che visitano alcune imprese della zona artigianale di Gravina, mentre alle ore 19:00 ci sarà l'eucarestia animata dalle parrocchie del centro storico, con la cerimonia presieduta da Don Mimmo Giannuzzi e la predica di Fra Angelo. La serata si conclude nel chiostro adiacente la chiesa con una rappresentazione su San Francesco a cura degli anziani del centro diurno.
Giovedì 11 giugno, invece, le reliquie del santo saranno in visita ad alcuni reparti dell'ospedale della Murgia e alle ore 19:00 ci sarà la celebrazione eucaristica animata dalla parrocchia del Buon Pastore con Don Marcio e Fra Angelo. Alle 20:00 il programma civile prevede una conferenza sul tema "Speranza e Fine Vita" a cura del Prof. Francesco Schittulli.
Venerdì 12 ancora le reliquie in visita, questa volta ad alcune realtà sociali del territorio. La celebrazione eucaristica delle 19:00, invece, sarà animata dalla Comunità Vocazionale presieduta da Don Filippo Piccininni. Alle ore 20:00, sempre all'interno della chiesa, ci sarà la celebrazione del Transito di Sant'Antonio.
Sabato 13 giugno gran finale, con numerosi riti religiosi che culmineranno alle ore 19:00 con la solenne celebrazione della santa messa presieduta dal vescovo della diocesi Mons. Giuseppe Russo, seguita dalla processione per le vie del quartiere. A concludere la festa il Mob di Sant'Antonio: un flash Mob di persone che si incontrano attraverso la musica e il canto, organizzato da Viaggio a Gravina in Puglia, nel larghetto adiacente la chiesa di San Francesco.
Si parte già da domani 10 giugno, con la reliquia di Sant'Antonio che visitano alcune imprese della zona artigianale di Gravina, mentre alle ore 19:00 ci sarà l'eucarestia animata dalle parrocchie del centro storico, con la cerimonia presieduta da Don Mimmo Giannuzzi e la predica di Fra Angelo. La serata si conclude nel chiostro adiacente la chiesa con una rappresentazione su San Francesco a cura degli anziani del centro diurno.
Giovedì 11 giugno, invece, le reliquie del santo saranno in visita ad alcuni reparti dell'ospedale della Murgia e alle ore 19:00 ci sarà la celebrazione eucaristica animata dalla parrocchia del Buon Pastore con Don Marcio e Fra Angelo. Alle 20:00 il programma civile prevede una conferenza sul tema "Speranza e Fine Vita" a cura del Prof. Francesco Schittulli.
Venerdì 12 ancora le reliquie in visita, questa volta ad alcune realtà sociali del territorio. La celebrazione eucaristica delle 19:00, invece, sarà animata dalla Comunità Vocazionale presieduta da Don Filippo Piccininni. Alle ore 20:00, sempre all'interno della chiesa, ci sarà la celebrazione del Transito di Sant'Antonio.
Sabato 13 giugno gran finale, con numerosi riti religiosi che culmineranno alle ore 19:00 con la solenne celebrazione della santa messa presieduta dal vescovo della diocesi Mons. Giuseppe Russo, seguita dalla processione per le vie del quartiere. A concludere la festa il Mob di Sant'Antonio: un flash Mob di persone che si incontrano attraverso la musica e il canto, organizzato da Viaggio a Gravina in Puglia, nel larghetto adiacente la chiesa di San Francesco.