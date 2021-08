Fra Giovanni Foggetta guida la comunità parrocchiale di San Francesco

Il nuovo guardiano e parroco della Parrocchia di San Francesco d'Assisi della nostra città è Fra Giovanni Foggetta, in sostituzione di Padre Daniele Maiorano, eletto Ministro Provinciale della Famiglia religiosa pugliese l'11 giugno scorso, durante i lavori del Capitolo provinciale. Dopo anni in cui i padri guardiani e parroci della chiesa di San Francescani sono stati sempre e solo provenienti da altre città, da altre comunità, quindi non del posto, per la prima volta, nella storia della Chiesa locale, il nuovo responsabile della comunità parrocchiale sarà gravinese.L'inizio del suo ministero parrocchiale e pastorale non avverrà prima della metà del prossimo mese di settembre.. E' quanto ci ha dichiarato l'attuale Ministro provinciale, Padre Daniele, anche lui, ancora per poco, alla guida della comunità francescana gravinese.Padre Giovanni, vocazione adulta, nasce a Gravina in Puglia il 15 marzo 1969. Figlio dei coniugi Tommaso e Francesca. Entra nell'ordine per i due anni, dal 1994 al 1996, come postulante presso il convento di Assisi. Inizia l'anno di noviziato nell'anno dal 1996 al 97, presso il convento San Giuseppe Copertino di Osimo, in provincia di Ancona. Emette la Professione semplice il 17 settembre 1997 sempre ad Osimo. Emette i voti per la Professione solenne il 24 settembre 2000 a Bari. Viene ordinato sacerdote il 29 dicembre 2001 nella sua città natale con la preghiera consacratoria e l'imposizione delle mani di Mons. Mario Paciello. Subito dopo l'ordinazione presbiterale è stato cappellano presso la casa Circondariale di Lucera. Successivamente, per otto anni, parroco presso la chiesa di San Francesco a Bari. Da quattro anni, dal 1° settembre 2017 parroco nella Chiesa "San Massimiliano M. Kolbe" di Taranto.Al neo parroco gli auguri di tutta la redazione per un proficuo apostolato e ministero parrocchiale sulle orme e sull'esempio evangelico di San Francesco d'Assisi.Giuseppe Massari