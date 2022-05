Elezioni, una poltrona per quattro

Sono 4 in corsa per diventare sindaco, 17 le liste e presumibilmente 408 candidati a sedere tra i banchi del consiglio comunale. Sono questi i numeri non ancora ufficiali dei partecipanti alla competizione elettorale del prossimo 12 giugno. Alle ore 12 si chiude il deposito delle liste. Diverse sono già state presentate.Secondo le ultime notizie provenienti dalle coalizioni e dai comitati, ad appoggiare il candidato sindacoed a comporre la coalizione "Rinascita" saranno dieci le liste: "Con Fedele Lagreca sindaco"; "Futura"; "Parte Gravina"; "Obiettivo Comune"; "Gravina nel Cuore"; "Avanti Con Noi"; "Democratici Sempre"; "Civici per Fedele Lagreca sindaco" e "Popolari con Fedele Lagreca Sindaco".A sostegno della candidatura di, invece, per la coalizione "Un senso a questa storia" ci saranno il Partito Democratico, la lista "SiAmo Gravina", "Anch'io", "Con Giacinto Lagreca Sindaco" e "Azione".Infine gli outsider di questa competizione elettorale, i candidati sindaci:, con la sua lista Cittadini Gravinesi;con un'unica lista che unisce i rappresentanti di Articolo Uno, Sinistra Italiana, Innovazione e Progresso e il movimento Gravina 2050 sotto il simbolo di "Una bella Storia".Un esercito di candidati, tra consiglieri comunali uscenti e rappresentanti del mondo della politica che hanno fatto parte della massima assise cittadina in passato. Volti noti e meno noti, oltre ai nuovi protagonisti che farciscono le liste e che si affacciano per la prima volta alla politica: tutti in lizza per occupare gli scanni a disposizione per far parte del prossimo consiglio comunale.(notizia in fase di aggiornamento)