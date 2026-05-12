Dal 16 al 18 ottobre 2026, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, la struttura fieristica Fiera San Giorgio di Gravina in Puglia ospiterà la prima edizione pugliese del Med Exhibit Print&Foto Puglia 2026, uno dei più importanti eventi del Sud Italia dedicati al mondo della stampa, della fotografia professionale e della comunicazione visiva.Il Med Exhibit Print&Foto è un format fieristico itinerante nato per creare un punto di incontro stabile tra aziende, professionisti e operatori del settore della stampa digitale, delle arti grafiche e della visual communication. Negli anni si è affermato come una piattaforma di riferimento nel Mezzogiorno, capace di unire esposizione tecnologica, formazione professionale e networking B2B.L'evento riunisce aziende nazionali e internazionali, produttori di tecnologie per la stampa, software house, aziende di fotografia e videomaking, oltre a professionisti come fotografi, stampatori, graphic designer, wedding photographer e creativi digitali. Accanto all'area espositiva, il programma prevede workshop, dimostrazioni live, seminari tecnici e momenti di aggiornamento professionale dedicati alle nuove tendenze del settore.Dopo quattro edizioni di successo in Campania, il format approda in Puglia con l'obiettivo di consolidare il ruolo del Sud Italia come polo strategico per l'innovazione nella stampa e nella comunicazione visiva. L'evento punta inoltre a rafforzare il legame tra industria creativa, territorio e turismo, valorizzando Gravina come nuova destinazione fieristica di riferimento.Sono attese oltre 12.000 presenze tra professionisti del settore e visitatori provenienti da tutta Italia. La manifestazione avrà infatti anche un forte impatto turistico: molti partecipanti raggiungeranno la città insieme alle famiglie, trasformando l'evento in un vero e proprio weekend esperienziale in Puglia, tra cultura, enogastronomia e scoperta del territorio murgiano.Il Med Exhibit Print&Foto non è una semplice fiera, ma un ecosistema dedicato alla crescita del settore della stampa e della fotografia professionale. L'obiettivo è creare connessioni tra aziende, professionisti e nuove generazioni creative, favorendo lo sviluppo di nuove opportunità di business e la diffusione di competenze avanzate.Negli anni, il format è diventato un punto di riferimento per il Sud Italia, attirando brand leader del settore e contribuendo alla crescita del comparto creativo e tecnologico nel Mezzogiorno."L'arrivo in Puglia rappresenta un passo fondamentale per il nostro progetto. Ringraziamo il Comune di Gravina in Puglia e la struttura della Fiera San Giorgio per l'accoglienza e la professionalità dimostrata. Abbiamo trovato un territorio fertile, dinamico e pronto ad accogliere un evento di questa portata. Porteremo a Gravina migliaia di professionisti del settore che avranno anche l'opportunità di scoprire un territorio autentico e ricco di storia.Siamo convinti che il Med Exhibit Print&Foto Puglia possa diventare un appuntamento stabile di riferimento per tutto il Mediterraneo.""Negli ultimi anni il Sud Italia è diventato un punto centrale per la crescita delle arti grafiche, della stampa e della fotografia professionale. Dopo quattro edizioni di successo in Campania, abbiamo scelto la Puglia per proseguire il nostro percorso itinerante, valorizzando un territorio in forte crescita e sempre più competitivo a livello nazionale.Durante le tre giornate dell'evento porteremo a Gravina oltre 12.000 professionisti del settore per un'esperienza completa fatta di formazione, innovazione e business. Il Med Exhibit non è solo una fiera, ma un progetto che unisce professione, cultura e sviluppo territoriale, generando anche un importante indotto turistico per l'intera area."