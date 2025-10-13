mario conca 121025
Mario Conca aderisce a Forza Italia e si candida alle regionali

Il consigliere comunale pronto per correre con i berlusconiani alle elezioni del 23 e 24 novembre

Gravina - lunedì 13 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Grandi manovre anche a Gravina in vista delle elezioni regionali del prossimo 23 e 24 novembre. Novità dell'ultima ora l'adesione del consigliere comunale Mario Conca a Forza Italia. A rendere nota la notizia è stato il segretario cittadino del partito di Berlusconi, Antonio Surico. Ecco cosa ha scritto in un comunicato stampa

"Forza Italia Gravina accoglie con grande soddisfazione Mario Conca, già Consigliere Regionale della Puglia e attuale Consigliere Comunale a Gravina in Puglia, che aderisce ufficialmente al Partito e sarà Candidato alle prossime Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025.

Il suo ingresso, fortemente voluto dal segretario regionale On. Mauro D'Attis, è accolto con entusiasmo da tutto il Direttivo Cittadino, che insieme al segretario Antonio Surico riconosce in Conca una figura capace, coerente e profondamente radicata nel territorio.

Mario Conca ha sempre dimostrato un impegno genuino e concreto, distinguendosi per la sua costante attenzione ai bisogni reali dei cittadini, la capacità di ascolto e la determinazione nel portare avanti battaglie di giustizia, trasparenza e legalità.

Durante il suo mandato in Consiglio Regionale, si è distinto per le sue azioni in difesa della sanità pubblica, delle famiglie fragili, dei diritti dei pazienti e nella lotta al clientelismo politico.

Numerose le sue iniziative a tutela dei territori dell'Entroterra Murgiano, e non solo, delle problematiche locali e delle categorie più deboli, in un periodo storico complesso. Conca ha saputo essere presente, costruttivo e autonomo nel pensiero, anteponendo sempre il bene della comunità a ogni logica di appartenenza, anche a costo di esporsi personalmente per tutelare l'interesse collettivo.

La sua esperienza, la sua indipendenza e la sua credibilità rappresentano un valore aggiunto per Forza Italia e per il progetto di rilancio del Centrodestra moderato, radicato nei territori e vicino alla gente. Come segretario cittadino, esprimo a Mario Conca un caloroso benvenuto nella nostra comunità politica. Insieme, con spirito di servizio e passione civile, lavoreremo per costruire una Puglia più giusta, solidale e capace di guardare con fiducia al futuro".
