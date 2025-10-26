Regionali, una poltrona per quattro

Sono quattro i candidati a ricoprire il ruolo di presidente della Regione Puglia, 565 l'esercito dei candidati al consiglio regionale: solo 50 di loro raggiungeranno l'obiettivo.Dopo la pubblicazione delle liste, parte ufficialmente la campagna elettorale che porterà il 23 ed il 24 novembre alle votazioni per eleggere il nuovo governatore della Puglia ed il nuovo consiglio regionale.I quattro candidati alla poltrona di presidenza sono, per il centro-sinistra, Antonio Decaro appoggiato da una coalizione composta da 6 liste; Luigi Lobuono, sostenuto da 4 liste di centro-destra; Sabino Mangano per la lista civica "Alleanza civica per la Puglia" e Ada Monno per la lista "Puglia Pacifista e Popolare".Le liste che appoggiano la candidatura di Antonio Decaro sono: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Decaro Presidente, Per Decaro e Popolari con Decaro. Mentre per il centro destra ci sono Fratelli D'Italia, Forza Italia, Lega, e Noi Moderati.Nella circoscrizione di Bari, suddivisi tra centro-destra e centro-sinistra, saranno sei i "Gravinesi" residenti in città che hanno deciso di correre per un posto nel consiglio regionale. Si tratta di Patrizia Santochirico e Angelo Lapolla candidati con la Lega, di Sandra Petrone che corre per Fratelli d'Italia e di Mario Conca presentatosi nella lista di Forza Italia. Si sono candidati nello schieramento del centro-sinistra, invece, Maria Pina Digiesi nella lista "Per Decaro" e Vincenzo Forzati per il Partito Democratico.