Decaro proverà a conquistare la fiducia di tutti i pugliesi

Il giorno dopo l'elezione di Antonio Decaro a Governatore della Regione Puglia, per il quale manca solo l'atto di ufficializzazione attraverso la proclamazione dell'avvenuta elezione, lo stesso neo presidente ha ribadito alcuni punti cardine del suo mandato."Proverò a meritare la fiducia di chi mi ha votato e a conquistare quella di chi non ha votato per me o è rimasto a casa. Grazie a tutti i pugliesi" - ha detto Decaro, che ha affermato come tra i primi provvedimenti in agenda c'è il taglio alle liste di attesa ospedaliere. Un pensiero poi lo ha rivolto a chi invece non si è recato alle urne, con la necessità di effettuare una profonda riflessione da parte della classe politica, "se i cittadini non si interessano alla politica è perché la politica non si interessa a loro" - ha detto Decaro, evidenziando una grande criticità nel rapporto tra eletti ed elettorato.Numerosi sono stati i messaggi di congratulazione al nuovo presidente regionale.A partire da quella di Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, giunta ieri sera a Bari per salutare la vittoria elettorale del centro sinistra. "Grazie Antonio - ha detto Schlein - per aver messo la tua credibilità, le tue competenze, la tua passione per questa regione a disposizione della coalizione".Anche il presidente uscente Michele Emiliano si è voluto congratulare con Decaro. "Oggi è un giorno felice per la Puglia e per tutti noi perché abbiamo assicurato altri cinque anni di buon governo alla regione che più è cresciuta nella considerazione di tutti negli ultimi venti anni" - ha detto l'ex governatore pugliese.Tra i tanti messaggi giunti a Decaro, anche le congratulazioni dalla Coldiretti Puglia a firma del suo presidente Alfonso Cavallo, che ha voluto salutare l'elezione di Antonio Decaro alla guida della Regione "con auguri sinceri di buon lavoro e con l'aspettativa di un cambio di passo deciso sulle questioni che, da anni, frenano lo sviluppo dell'agricoltura pugliese, gestione dell'acqua, semplificazione reale e strumenti economici stabili".Saluti e auguri anche dalla Presidente di ANCI Puglia Fiorenza Pascazio, che "a nome degli organi statutari e della struttura operativa dell'Associazione, esprime sentite congratulazioni al Presidente della Regione Antonio Decaro, per la sua elezione e formula i migliori auguri di buon lavoro nell'esercizio dell'alto incarico affidatogli dalla comunità pugliese. La comprovata esperienza maturata quale Sindaco e Presidente nazionale dell'ANCI rappresenta un riferimento di grande valore, che testimonia un impegno autentico verso il dialogo istituzionale, la prossimità amministrativa e la centralità dei Comuni quali pilastri dell'azione pubblica".