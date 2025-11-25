Antonio Decaro
Antonio Decaro
Elezioni

Decaro proverà a conquistare la fiducia di tutti i pugliesi

Numerosi messaggi di auguri per il neo presidente della Regione Puglia

Gravina - martedì 25 novembre 2025 14.19
Il giorno dopo l'elezione di Antonio Decaro a Governatore della Regione Puglia, per il quale manca solo l'atto di ufficializzazione attraverso la proclamazione dell'avvenuta elezione, lo stesso neo presidente ha ribadito alcuni punti cardine del suo mandato.

"Proverò a meritare la fiducia di chi mi ha votato e a conquistare quella di chi non ha votato per me o è rimasto a casa. Grazie a tutti i pugliesi" - ha detto Decaro, che ha affermato come tra i primi provvedimenti in agenda c'è il taglio alle liste di attesa ospedaliere. Un pensiero poi lo ha rivolto a chi invece non si è recato alle urne, con la necessità di effettuare una profonda riflessione da parte della classe politica, "se i cittadini non si interessano alla politica è perché la politica non si interessa a loro" - ha detto Decaro, evidenziando una grande criticità nel rapporto tra eletti ed elettorato.

Numerosi sono stati i messaggi di congratulazione al nuovo presidente regionale.
A partire da quella di Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, giunta ieri sera a Bari per salutare la vittoria elettorale del centro sinistra. "Grazie Antonio - ha detto Schlein - per aver messo la tua credibilità, le tue competenze, la tua passione per questa regione a disposizione della coalizione".

Anche il presidente uscente Michele Emiliano si è voluto congratulare con Decaro. "Oggi è un giorno felice per la Puglia e per tutti noi perché abbiamo assicurato altri cinque anni di buon governo alla regione che più è cresciuta nella considerazione di tutti negli ultimi venti anni" - ha detto l'ex governatore pugliese.

Tra i tanti messaggi giunti a Decaro, anche le congratulazioni dalla Coldiretti Puglia a firma del suo presidente Alfonso Cavallo, che ha voluto salutare l'elezione di Antonio Decaro alla guida della Regione "con auguri sinceri di buon lavoro e con l'aspettativa di un cambio di passo deciso sulle questioni che, da anni, frenano lo sviluppo dell'agricoltura pugliese, gestione dell'acqua, semplificazione reale e strumenti economici stabili".

Saluti e auguri anche dalla Presidente di ANCI Puglia Fiorenza Pascazio, che "a nome degli organi statutari e della struttura operativa dell'Associazione, esprime sentite congratulazioni al Presidente della Regione Antonio Decaro, per la sua elezione e formula i migliori auguri di buon lavoro nell'esercizio dell'alto incarico affidatogli dalla comunità pugliese. La comprovata esperienza maturata quale Sindaco e Presidente nazionale dell'ANCI rappresenta un riferimento di grande valore, che testimonia un impegno autentico verso il dialogo istituzionale, la prossimità amministrativa e la centralità dei Comuni quali pilastri dell'azione pubblica".
  • Regione Puglia
  • Elezioni
  • Elezioni regionali
Altri contenuti a tema
Elezioni regionali, i numeri a Gravina Elezioni regionali, i numeri a Gravina Risultati per candidati e partiti
Puglia in campo per l’empowerment femminile e prevenzione violenza società Puglia in campo per l’empowerment femminile e prevenzione violenza Iniziative della Regione per il 25 novembre: Giornata Internazionale eliminazione violenza contro le donne
Elezioni Regionali, tutto pronto per il voto Elezioni Regionali, tutto pronto per il voto Domani alle 7 apertura dei seggi. Si vota fino alle 15 di lunedì 24 novembre
Elezioni, Mario Conca candidato nella lista Forza Italia Pubbliredazionale Elezioni, Mario Conca candidato nella lista Forza Italia Spazio autogestito a pagamento
Regione Puglia, Riparte “Humus” solidarietà Regione Puglia, Riparte “Humus” la co-progettazione per rafforzare l’impatto dei servizi dedicati a famiglie e minori
Regionali: Si scaldano i motori in vista delle elezioni Regionali: Si scaldano i motori in vista delle elezioni Oggi a Palazzo della Provincia corso per presidenti di seggio e responsabili degli Uffici Elettorali comunali
Angelo Lapolla candidato al consiglio regionale: Impegno e presenza per il territorio Pubbliredazionale Angelo Lapolla candidato al consiglio regionale: Impegno e presenza per il territorio Spazio elettorale a pagamento
La Regione rafforza la tutela dei legami familiari delle persone detenute società La Regione rafforza la tutela dei legami familiari delle persone detenute Avviata una nuova azione congiunta a sostegno della genitorialità
25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
25 novembre 2025 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Elezioni regionali, i numeri a Gravina
25 novembre 2025 Elezioni regionali, i numeri a Gravina
Premio supereroe d’Italia 2025
25 novembre 2025 Premio supereroe d’Italia 2025
Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia
24 novembre 2025 Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia
Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: Le parti del corpo. 4.0
24 novembre 2025 Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: Le parti del corpo. 4.0
Assegnati 52 incarichi di Medici di Famiglia
24 novembre 2025 Assegnati 52 incarichi di Medici di Famiglia
Tutto pronto per GustArte
24 novembre 2025 Tutto pronto per GustArte
La Fbc fa visita al Martina
23 novembre 2025 La Fbc fa visita al Martina
Puglia in campo per l’empowerment femminile e prevenzione violenza
23 novembre 2025 Puglia in campo per l’empowerment femminile e prevenzione violenza
Nasce a Gravina il club della Soroptimist
22 novembre 2025 Nasce a Gravina il club della Soroptimist
Elezioni Regionali, tutto pronto per il voto
22 novembre 2025 Elezioni Regionali, tutto pronto per il voto
Istituito Registro Regionale soggetti abilitati al trasporto sanitario secondario
22 novembre 2025 Istituito Registro Regionale soggetti abilitati al trasporto sanitario secondario
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.