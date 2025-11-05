Elezioni, nominati scrutatori

scrutatori sorteggiati elezioni regionali 2025 Documento PDF

Si è svolto lunedì pomeriggio il sorteggio per l'assegnazione degli scrutatori uffici elettorali delle 34 sezioni, dislocate negli 8 pressi scolastici della città di Gravina, nelle quali ci si potrà recare il prossimo 23 e 24 novembre per votare per l'elezione del Presidente della Regione Puglia e dei membri del consiglio regionale.Sono 130 gli scrutatori effettivi nominati attraverso sorteggio dalla commissione elettorale, mentre I presidenti di seggio, vengono nominati dalla Corte d'Appello di Bari.I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 domenica mente lunedì le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 15.Di seguito in allegato l'elenco degli scrutatori nominati.