elezioni regionali
elezioni regionali
Elezioni

Elezioni, nominati scrutatori

Seggi aperti domenica 23 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle ore 7 alle ore 15

Gravina - mercoledì 5 novembre 2025 17.10
Si è svolto lunedì pomeriggio il sorteggio per l'assegnazione degli scrutatori uffici elettorali delle 34 sezioni, dislocate negli 8 pressi scolastici della città di Gravina, nelle quali ci si potrà recare il prossimo 23 e 24 novembre per votare per l'elezione del Presidente della Regione Puglia e dei membri del consiglio regionale.

Sono 130 gli scrutatori effettivi nominati attraverso sorteggio dalla commissione elettorale, mentre I presidenti di seggio, vengono nominati dalla Corte d'Appello di Bari.

I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 domenica mente lunedì le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 15.


Di seguito in allegato l'elenco degli scrutatori nominati.
scrutatori sorteggiati elezioni regionali 2025Documento PDF
  • Elezioni
  • Scrutatore
  • Elezioni regionali
  • Sorteggio scrutatori
Altri contenuti a tema
Aggiornamento periodico dell’albo scrutatore La città Aggiornamento periodico dell’albo scrutatore Per le domande c’è tempo fino al 30 novembre
Elezioni, lunedì il sorteggio degli scrutatori Elezioni, lunedì il sorteggio degli scrutatori 34 le sezioni elettorali per 132 posti
Regionali, una poltrona per quattro Regionali, una poltrona per quattro Pubblicate le liste. Sei i gravinesi in lizza per il consiglio regionale
Elezioni Regionali, Sandra Petrone si candida con Fratelli d’Italia Elezioni Regionali, Sandra Petrone si candida con Fratelli d’Italia Petrone: “Ho deciso di candidarmi perché credo nel ruolo della politica come servizio concreto alle persone e alle imprese
Regionali, Maria Pina Digiesi in lista con “Per la Puglia” Regionali, Maria Pina Digiesi in lista con “Per la Puglia” La lista civica appoggia il candidato alla presidenza Antonio Decaro
Regionali, la gravinese Santochirico nella lista Lega-Udc- Psi Regionali, la gravinese Santochirico nella lista Lega-Udc- Psi Santochirico: “Servono persone vere, presenti e pronte ad ascoltare.”
Regionali, Lapolla corre con il centrodestra Regionali, Lapolla corre con il centrodestra Il consigliere comunale appoggia Lobuono presidente
1 Mario Conca aderisce a Forza Italia e si candida alle regionali Politica Mario Conca aderisce a Forza Italia e si candida alle regionali Il consigliere comunale pronto per correre con i berlusconiani alle elezioni del 23 e 24 novembre
Approvato il piano regionale dei trasporti
5 novembre 2025 Approvato il piano regionale dei trasporti
Consiglio comunale lampo
5 novembre 2025 Consiglio comunale lampo
Eventi a Natale, atto di indirizzo della giunta
5 novembre 2025 Eventi a Natale, atto di indirizzo della giunta
Regione, delibere a pochi giorni da fine mandato
4 novembre 2025 Regione, delibere a pochi giorni da fine mandato
Gravina onora l’Unità d’Italia e le Forze Armate
4 novembre 2025 Gravina onora l’Unità d’Italia e le Forze Armate
732esima fiera San Giorgio, decise le date
4 novembre 2025 732esima fiera San Giorgio, decise le date
Big Bench 126, seconda edizione dell’Art Challenge
4 novembre 2025 Big Bench 126, seconda edizione dell’Art Challenge
Aggiornamento periodico dell’albo scrutatore
3 novembre 2025 Aggiornamento periodico dell’albo scrutatore
Alle officine culturali “Spazio agli spazi”
3 novembre 2025 Alle officine culturali “Spazio agli spazi”
Droga, arresto nel parco giochi, nuovi particolari
3 novembre 2025 Droga, arresto nel parco giochi, nuovi particolari
Fal, variazioni corse Bari-Matera
3 novembre 2025 Fal, variazioni corse Bari-Matera
Manita della Fbc alla Sarnese
2 novembre 2025 Manita della Fbc alla Sarnese
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.