Concluse le elezioni per i nuovi Rettori nelle Università della Puglia

Si sono concluse le elezioni per la nomina di Rettore nelle Università della Puglia. I professori Francesco Cupertino al Politecnico di Bari, Pierpaolo Limone all'Università di Foggia, Stefano Bronzini all'Università di Bari, Fabio Pollice all'Università Del Salento, sono i docenti neo eletti Magnifici per il sessennio accademico 2019 – 2025.Per l'Ateneo barese la scelta tra i candidati non è stata facile: la conferma del ruolo per Bronzini è, infatti, arrivata dopo tre turni di votazione ed un ballottaggio, in un testa a testa con il direttore del dipartimento di Fisica, Roberto Bellotti.Bronzini, direttore del Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate ha ottenuto nelle votazioni del 4 e 5 luglio la maggioranza con 854,24 preferenze, pari al 54,62% dei voti espressi.Per quanto riguarda il Politecnico barese le elezioni, iniziate il 28 giugno come una sfida a cinque, hanno visto sfidarsi Francesco Cupertino del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione e Umberto Fratino, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica.Il 2 luglio, le elezioni hanno visto trionfare Francesco Cupertino con il 59 % delle preferenze.L'Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, Sebastiano Leo, in una nota, ha augurato buon lavoro ai neo Magnifici, rinnovando l'impegno della Regione Puglia a sostegno del sistema universitario pugliese e del diritto allo studio per gli studenti, consapevole dello sforzo a cui i Rettori sono chiamati in questo momento di particolare difficoltà per gli atenei del Mezzogiorno