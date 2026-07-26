Castello Garagnone- Parco Alta Murgia - foto Giuseppe Carlucci
Castello Garagnone- Parco Alta Murgia - foto Giuseppe Carlucci
Territorio

Aree interne, al via il confronto con i territori

Obiettivo: definire i nuovi progetti da finanziare. Domani alle 11 tocca all’Alta Murgia

Gravina - domenica 26 luglio 2026 10.18 Comunicato Stampa
Saranno cinque gli incontri con i sindaci e gli amministratori dei 55 Comuni delle Aree Interne pugliesi per costruire insieme la nuova programmazione territoriale e individuare gli interventi da sostenere con oltre 75 milioni di euro del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

Prenderà il via lunedì 27 luglio il percorso promosso dalla Regione Puglia per definire, a partire dai bisogni delle comunità e dalle opportunità di sviluppo di ciascuna area, priorità e progetti da finanziare.

Gli appuntamenti segnano l'avvio della nuova fase della Strategia regionale per le Aree Interne e del percorso negoziale che porterà alla selezione degli interventi.

Le risorse, per oltre 75 milioni di euro, saranno destinate alla rigenerazione e alla rifunzionalizzazione di immobili e spazi pubblici, alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, allo sviluppo dell'offerta turistica e al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.

Gli incontri si svolgeranno a Bari nella sede di via Gentile 52, secondo il seguente calendario:

* lunedì 27 luglio, ore 11.00 – Area Interna Alta Murgia;
* lunedì 27 luglio, ore 15.30 – Area Interna Gargano;
* martedì 28 luglio, ore 11.00 – Area Interna Sud Salento;
* mercoledì 29 luglio, ore 11.00 – Area Interna Monti Dauni;
* giovedì 30 luglio, ore 11.00 – Area Interna Alto Salento.

Nel corso degli appuntamenti saranno illustrate le modalità di attuazione della Strategia, il cronoprogramma delle attività e i criteri che accompagneranno la definizione e la selezione degli interventi. Il confronto con i sindaci consentirà quindi di entrare nella fase operativa della programmazione, costruendo le proposte a partire dalle specificità e dalle esigenze dei territori.

Agli investimenti si affiancherà un programma di accompagnamento rivolto ai Comuni, con attività di supporto alla progettazione, alla gestione e al monitoraggio degli interventi. L'obiettivo è rafforzare la capacità degli enti locali di tradurre le risorse disponibili in progetti concretamente realizzabili e capaci di produrre effetti duraturi.

Questo appuntamento segna solo la prima tappa del percorso. A settembre si aprirà una seconda fase di confronto pubblico, con appuntamenti rivolti alle comunità locali per illustrare il programma, condividere gli obiettivi della nuova Strategia e presentare anche i risultati già raggiunti attraverso gli investimenti realizzati nelle Aree Interne pugliesi.
  • Murgia
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