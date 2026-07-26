Aree interne, al via il confronto con i territori

Saranno cinque gli incontri con i sindaci e gli amministratori dei 55 Comuni delle Aree Interne pugliesi per costruire insieme la nuova programmazione territoriale e individuare gli interventi da sostenere con oltre 75 milioni di euro del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.Prenderà il via lunedì 27 luglio il percorso promosso dalla Regione Puglia per definire, a partire dai bisogni delle comunità e dalle opportunità di sviluppo di ciascuna area, priorità e progetti da finanziare.Gli appuntamenti segnano l'avvio della nuova fase della Strategia regionale per le Aree Interne e del percorso negoziale che porterà alla selezione degli interventi.Le risorse, per oltre 75 milioni di euro, saranno destinate alla rigenerazione e alla rifunzionalizzazione di immobili e spazi pubblici, alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, allo sviluppo dell'offerta turistica e al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.Gli incontri si svolgeranno a Bari nella sede di via Gentile 52, secondo il seguente calendario:* lunedì 27 luglio, ore 15.30 – Area Interna Gargano;* martedì 28 luglio, ore 11.00 – Area Interna Sud Salento;* mercoledì 29 luglio, ore 11.00 – Area Interna Monti Dauni;* giovedì 30 luglio, ore 11.00 – Area Interna Alto Salento.Nel corso degli appuntamenti saranno illustrate le modalità di attuazione della Strategia, il cronoprogramma delle attività e i criteri che accompagneranno la definizione e la selezione degli interventi. Il confronto con i sindaci consentirà quindi di entrare nella fase operativa della programmazione, costruendo le proposte a partire dalle specificità e dalle esigenze dei territori.Agli investimenti si affiancherà un programma di accompagnamento rivolto ai Comuni, con attività di supporto alla progettazione, alla gestione e al monitoraggio degli interventi. L'obiettivo è rafforzare la capacità degli enti locali di tradurre le risorse disponibili in progetti concretamente realizzabili e capaci di produrre effetti duraturi.Questo appuntamento segna solo la prima tappa del percorso. A settembre si aprirà una seconda fase di confronto pubblico, con appuntamenti rivolti alle comunità locali per illustrare il programma, condividere gli obiettivi della nuova Strategia e presentare anche i risultati già raggiunti attraverso gli investimenti realizzati nelle Aree Interne pugliesi.