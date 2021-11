Pubblicata la carta dei servizi socio assistenziali

Uno strumento sintetico di divulgazione e di immediata consultazione dei servizi socio sanitari ed assistenziali, offerti ai cittadini dell'Ambito Territoriale Sanitario. E' quanto disposto dai Comuni facenti parte del Piano Sociale di zona, con il comune di Altamura in veste di capofila, unitamente ai comuni di Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini, con la pubblicazione della "Carta dei servizi socio assistenziali". Un dialogo intessuto con i cittadini, sulla base delle opportunità, delle finalità e delle modalità di prestazione, unitamente ai contatti utili per ciascuno dei Servizi offerti."Abbiamo fortemente voluto – commenta l'assessora Claudia Stimola, delegata ai Piani Sociali di Zona – che si portasse a compimento, un percorso di trasparenza e dialogo con i cittadini, un confronto in continua evoluzione che ben sintetizza nella Carta dei servizi, uno strumento che non costituisce un punto di arrivo bensì un punto di partenza per ampliare l'orizzonte delle possibilità di sostegno ai tutti i cittadini del nostro ambito territoriale". La carta sarà consultabile in formato PDF sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia all'indirizzo www.comune.gravina.ba.it