taxi sociale: avviso pubblico per avviare il progetto

il bando è rivolto Associazioni, Associazioni di Volontariato e di promozione Sociale

Si rende noto che l'Ambito Territoriale Sociale dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, ha indetto, con Determina Dirigenziele n. 1381 del 08/10/2025, procedura di Avviso Pubblico finalizzata ad individuare Associazioni, Associazioni di Volontariato e di promozione Sociale per la stipula di una Convenzione finalizzata all'avvio del progetto di "TAXI SOCIALE".Sono ammessi cooperative, associazioni ed altri soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 03/07/2017, iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, le quali dovranno far pervenire, nei termini e nelle modalità indicate nell'Avviso, la domanda di partecipazione (allegato B).Quest'ultima va inoltrata agli uffici competenti del Comune di Altamura, capofila dell'Ambito.