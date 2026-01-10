Taxi sociale, parte il servizio

Anziani ultra65enni o persone con disabilità privi di familiari di riferimento; ma anche soggetti con gravi patologie croniche o riduzione della capacità motoria; e persone in carico al Servizio Sociale Professionale per difficoltà sociali o di collegamento. Sono loro i destinatari del servizio di Taxi Sociale che prende il via presso i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.Il servizio si rivolge, infatti, ai cittadini dei comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini ed ha lo scopo di garantire la mobilità e l'accesso ai servizi socio-sanitari a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di particolare fragilità.Secondo quanto previsto dall'avviso pubblico che accompagna l'inizio del servizio, possono fare richiesta del trasporto sociale le persone delle fasce deboli che siano residenti nei comuni dell'ambito e che abbiano una attestazione Isee non superiore ai 10 mila e 140 euro.La procedura di autorizzazione prevede che gli interessati si rechino presso la sede dei servizi sociali di Gravina con la documentazione necessaria e con le domande che dovranno essere presentate almeno 3 giorni prima del servizio richiesto, dopodiché saranno i servizi sociali a verificare i requisiti e autorizzare il trasporto, contattando direttamente l'associazione convenzionata preposta all'espletamento della corsa.Il servizio prenderà il via a partire dal 18 gennaio prossimo.