Taxi sociale, parte il servizio

Un avviso pubblico per l’inizio del trasporto nei comuni dell’ambito territoriale sociale

Gravina - sabato 10 gennaio 2026
Anziani ultra65enni o persone con disabilità privi di familiari di riferimento; ma anche soggetti con gravi patologie croniche o riduzione della capacità motoria; e persone in carico al Servizio Sociale Professionale per difficoltà sociali o di collegamento. Sono loro i destinatari del servizio di Taxi Sociale che prende il via presso i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.

Il servizio si rivolge, infatti, ai cittadini dei comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini ed ha lo scopo di garantire la mobilità e l'accesso ai servizi socio-sanitari a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di particolare fragilità.

Secondo quanto previsto dall'avviso pubblico che accompagna l'inizio del servizio, possono fare richiesta del trasporto sociale le persone delle fasce deboli che siano residenti nei comuni dell'ambito e che abbiano una attestazione Isee non superiore ai 10 mila e 140 euro.

La procedura di autorizzazione prevede che gli interessati si rechino presso la sede dei servizi sociali di Gravina con la documentazione necessaria e con le domande che dovranno essere presentate almeno 3 giorni prima del servizio richiesto, dopodiché saranno i servizi sociali a verificare i requisiti e autorizzare il trasporto, contattando direttamente l'associazione convenzionata preposta all'espletamento della corsa.

Il servizio prenderà il via a partire dal 18 gennaio prossimo.
Taxi sociale: avviso pubblico per avviare il progetto Taxi sociale: avviso pubblico per avviare il progetto il bando è rivolto Associazioni, Associazioni di Volontariato e di promozione Sociale
Carta “Dedicata a Te”: il Comune fa chiarezza La città Carta “Dedicata a Te”: il Comune fa chiarezza Da Palazzo di Città riferimenti a requisiti e tempistiche per gli aventi diritto
Rafforzamento del sistema integrato di welfare Rafforzamento del sistema integrato di welfare Dalla Regione 83 milioni per la Programmazione triennale 2025–2027
Minori e famiglie: uno sguardo rivolto alle giovani vite Convegni Minori e famiglie: uno sguardo rivolto alle giovani vite All’Auditorium dell’ex Mattatoio Comunale, un incontro dedicato alle politiche territoriali legate al tema
Taxi sociale, al via il servizio Territorio Taxi sociale, al via il servizio Nei prossimi giorni nei Comuni dell'Ambito Territoriale Altamura, Gravina, Poggiorsini e Santeramo
Ambito territoriale, un bando per enti del terzo settore Territorio Ambito territoriale, un bando per enti del terzo settore Finanziati percorsi di assistenza alla socializzazione in favore di minori affetti da disturbi dello spettro autistico
Bando Regionale Interventi strutture sociali, che fa Gravina? La città Bando Regionale Interventi strutture sociali, che fa Gravina? Ad interrogare l’amministrazione comunale il consigliere Saverio Verna
Contributo minori riconosciuti dalla sola madre La città Contributo minori riconosciuti dalla sola madre Per le istanze c’è tempo fino al 18 dicembre
