Taxi sociale, avviso per Manifestazione di interesse

Un Avviso pubblico finalizzata ad individuare Associazioni, Associazioni di Volontariato e di promozione Sociale per il Convenzionamento al progetto sperimentale "Taxi sociale". Un servizio- si legge nell'avviso- "che prevede il trasporto urbano ed extra urbano rivolto a fasce deboli di popolazione e ad alcune categorie di cittadini, in particolare minori, disabili, anziani e in generale persone che si trovano in situazione di difficoltà, economica e socio sanitaria, per il raggiungimento di strutture sociali, educative, didattiche, sanitarie, e altri uffici di pubblica utilità".L'attività è destinata ai residenti dei comuni dell'Ambito territoriale di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e si rivolge a Minori o adulti che hanno familiari di riferimento con situazioni altamente multiproblematiche; ad Anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti o persone equiparate, ai sensi delle vigenti disposizioni; a persone adulte in possesso di invalidità civile, o affette da momentanea e certificata patologia invalidante, impossibilitate ad utilizzare altri mezzi; a pazienti oncologici, disabili certificati.Il servizio sarà effettuato a domanda individuale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. La manifestazione di interesse deve essere presentata da cooperative, associazioni ed altri soggetti del Terzo Settore, attraverso la stipula di una convenzione della durata di 12 mesi rinnovabili, con le domande che dovranno essere indirizzate, a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it oppure consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Altamura, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 dicembre 2023.