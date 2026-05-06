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Contrasto Xylella, prorogati i termini lavorazioni terreni

a Gravina c’è tempo fino al 30 maggio

Gravina - mercoledì 6 maggio 2026 8.59
La Regione Puglia ha disposto un aggiornamento delle scadenze per l'esecuzione delle lavorazioni obbligatorie dei terreni, misure fondamentali per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa.

Il provvedimento dell'Osservatorio fitosanitario regionale tiene conto delle difficoltà operative causate dal maltempo che, nelle ultime settimane, ha interessato gran parte del territorio regionale. Le piogge persistenti hanno reso impraticabili molti suoli agricoli, impedendo di intervenire nei tempi inizialmente previsti. La decisione recepisce inoltre le segnalazioni e le richieste avanzate dalle organizzazioni professionali agricole e dagli enti locali.

E così le attività di lavorazioni superficiali del terreno come aratura, fresatura, erpicatura, trinciatura che avrebbero dovuto iniziare il 10 aprile e concludersi entro il 15 maggio, adesso potranno essere effettuate fino al 30 maggio.
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