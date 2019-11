Milly Carlucci cerca talenti per "Ballando on the road", anche Gravina risponde presente

Riparte da Altamura, dove è stato scelto il Teatro Mercadante, il format televisivo "Ballando on the road" di Milly Carlucci per la scelta dei talenti più promettenti della scena della danza e del ballo d'Italia. Il primo casting si è tiene oggi pomeriggio e prosegue domani. Tanti i talenti ai quali è stata data la possibilità di esprimersi, in assoli o in gruppo.Grande curiosità per l'arrivo ad Altamura della stessa conduttrice del celebre programma televisivo "Ballando con le stelle", della giurata Carolyn Smith e dei maestri ballerini Veera Kinnunen, Simone De Pasquale e Raimondo Todaro. I beniamini del pubblico televisivo sono pronti a scegliere i danzatori e le formazioni migliori e pure nuovi maestri.Per gareggiare sono arrivati da buona parte della Puglia, dalle province di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto, dando prova di bravura ma a volte troppo emozionati. Livello qualitativo mediamente elevato. Pure giovani ballerini di Gravina tra le aspiranti "stelle". Particolarmente apprezzata dalla giuria è stata la coreografia cinese messa in scena da una scuola di danza di Gravina. Conquistate sia la giuria sia il pubblico. Un riscontro che potrebbe essere di buon auspicio.Scattata inevitabilmente la "corsa al selfie" anche se l'organizzazione è chiaramente rigorosa perché i casting sono molto importanti per il programma televisivo e quindi l'accesso al Teatro è consentito solo dopo il rilascio di un pass da parte dello staff di "Ballando on the road".Altamura è stata scelta per la presenza di un teatro molto bello, accogliente e dall'acustica perfetta come il "Mercadante".