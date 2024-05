Elezioni europee, si scaldano i motori

L'8 e il 9 giugno gli italiani dovranno eleggere i propri rappresentanti al parlamento europeo. Un appuntamento elettorale importante che vede le formazioni politiche iniziare a scaldare i motori per il rash finale. Il Partito Democratico di Gravina, proprio in vista della competizione elettorale, ha deciso di organizzare una serie di incontri.Si parte domani, giovedì 16 maggio, alle ore 17, presso la sede del circolo dei Dem di Gravina "Ninuccio Pappalardi" con Shady Alizadeh, candidata dei Democratici nella circoscrizione Italia meridionale che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Avvocatessa, attivista italoiraniana, Alizadeh si batte per i diritti umani e delle donne di tutto il mondo con il movimento "Donna- Vita e Liberta".L'incontro moderato da Angela Moramarco, sarà introdotto da Tonino Selvaggi, con il consigliere comunale di UnaBellaStoria Saverio Verna che porterà i propri saluti.