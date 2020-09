Elezioni regionali, il ringraziamento di Gianni Colangelo

Gianni Colangelo, candidato alle elezioni regionali e risultato il più suffragato nella sua città, rivolge un ringraziamento a Gravina e ai sostenitori con una lettera aperta. Di seguito il testo.- - - -Amici Gravinesi, con queste poche righe, sento il dovere di esprimere il mio più sincero ringraziamento per la fiducia che avete riposto nella mia persona. Durante la campagna elettorale, quando affermavo di essere fiero delle mie radici, non sbagliavo: infatti, con le vostre 2127 preferenze avete confermato una volta di più quanto debba essere orgoglioso di fare parte di questa comunità.La soddisfazione per il risultato raggiunto cresce ulteriormente allorquando penso alla circostanza che mi ha visto essere stato il più suffragato nelle liste UDC-Nuovo PSI di tutta la Regione Puglia con 2609 voti di preferenza, pur essendo alla mia prima esperienza politica in veste di candidato.Questo risultato, è bene ricordarlo, è il frutto del lavoro incessante, a tratti frenetico, svolto in poco più di venti giorni, senza, peraltro, poter godere degli indubitabili benefici che una struttura partitica può garantire, unitamente agli amici che mi hanno accompagnato in questa entusiasmante avventura, durante una campagna elettorale che per diverse ragioni è stata molto particolare anche a causa delle restrizioni dovute alla fase emergenziale sanitaria che stiamo attraversando.Sono stati giorni importanti, fatti di incontri continui, assai stimolanti, con le varie anime che compongono questa comunità: i giovani, le famiglie, gli imprenditori, gli anziani; ognuna di queste si rapportata a me facendosi portatrice di proprie peculiarità e criticità, che sono assolutamente meritevoli di essere attenzionate, in modo da poter giungere, auspicabilmente, ad una loro soluzione.Il mio grazie, non sembri paradossale, è rivolto anche a coloro i quali non hanno ritenuto opportuno concedermi la loro fiducia: evidentemente, non sono riuscito a compenetrarmi nelle loro ragioni, raccogliendo adeguatamente le loro doglianze. Anche questo aspetto dell'esperienza vissuta potrà e dovrà essermi utile per il futuro, in modo da potermi mettere in loro ascolto in maniera proficua e con maggiore attenzione verso le loro sollecitazioni.Infatti, cari amici, anche se non sarà possibile farlo dallo scranno dell'assise regionale, mi auguro di poter continuare a svolgere il ruolo di "portavoce" delle istanze della nostra Gravina, perché il mio impegno nei vostri confronti non è assolutamente terminato con queste elezioni; anzi, la mia disponibilità verso la comunità rimane immutato, perché l'obiettivo era, ed è, contribuire fattivamente alla crescita ed allo sviluppo di questa città. Vi ringrazio nuovamente, abbracciando tutti virtualmente e… forza Gravina!Gianni Colangelo