Inaugurazione targa in Via Garibaldi a Gravina

5 foto targa fiaccola olimpica

Una mattinata intensa e carica di emozioni quella di domenica 22 febbraio 2026, quando la città di Gravina in Puglia ha reso omaggio a un momento significativo della propria storia sportiva e civile con l'inaugurazione di una targa commemorativa in via Garibaldi.L'iniziativa, promossa dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Dorando Pietri, ha voluto ricordare il passaggio della fiamma olimpica avvenuto il 3 gennaio 2006, quando il fuoco dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 attraversò il corso cittadino, regalando a Gravina un momento di grande visibilità e di orgoglio collettivo.Nel corso della cerimonia è intervenuto Franco De Lucia, che ha portato i saluti del Presidente Regionale CONI, assente per impegni istituzionali. Nel suo intervento ha sottolineato il valore dell'iniziativa, auspicando che altri comuni possano trarre esempio da quanto realizzato a Gravina. De Lucia ha inoltre evidenziato come lo sport, nonostante la carenza di risorse, rappresenti un settore vivo e capace di generare economia anche a livello locale, ribadendo l'importanza di investire sempre di più in questo ambito.Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini di ogni età, a testimonianza di come lo sport sia un linguaggio universale capace di unire generazioni diverse e di trasmettere valori fondamentali come il rispetto, la condivisione e il senso di comunità, soprattutto alle giovani generazioni.Presenti anche rappresentanti dell'amministrazione comunale, tra cui il vicesindaco Filippo Ferrante e il consigliere comunale Carlo Loiudice, che hanno ribadito l'importanza di custodire e valorizzare la memoria storica della città attraverso iniziative condivise con il mondo associativo.Il vicesindaco Ferrante ha portato inoltre i saluti del sindaco Fedele Lagreca, attualmente impegnato nella preparazione del dossier per la candidatura di Gravina a Capitale Italiana della Cultura 2028. Nel suo messaggio è stato ribadito come lo sport rappresenti vita, benessere e crescita sociale, ricordando gli investimenti effettuati negli anni in strutture sportive come palazzetti e palestre comunali, tra cui quella di via Dante. «Lo sport non può e non deve essere trascurato», è stato il messaggio condiviso.Come riportato sulla targa, l'installazione è stata donata in occasione del ventennale del passaggio della fiamma olimpica dall'Amministrazione comunale e dall'Associazione Sportiva Dorando Pietri, quale segno tangibile di un evento che ha lasciato un'impronta luminosa nella storia di Gravina in Puglia.