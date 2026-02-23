targa fiaccola olimpica
targa fiaccola olimpica
La città

Inaugurazione targa in Via Garibaldi a Gravina

Gravina celebra lo sport, la memoria e i valori condivisi

Gravina - lunedì 23 febbraio 2026 9.44
Una mattinata intensa e carica di emozioni quella di domenica 22 febbraio 2026, quando la città di Gravina in Puglia ha reso omaggio a un momento significativo della propria storia sportiva e civile con l'inaugurazione di una targa commemorativa in via Garibaldi.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Dorando Pietri, ha voluto ricordare il passaggio della fiamma olimpica avvenuto il 3 gennaio 2006, quando il fuoco dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 attraversò il corso cittadino, regalando a Gravina un momento di grande visibilità e di orgoglio collettivo.

Nel corso della cerimonia è intervenuto Franco De Lucia, che ha portato i saluti del Presidente Regionale CONI, assente per impegni istituzionali. Nel suo intervento ha sottolineato il valore dell'iniziativa, auspicando che altri comuni possano trarre esempio da quanto realizzato a Gravina. De Lucia ha inoltre evidenziato come lo sport, nonostante la carenza di risorse, rappresenti un settore vivo e capace di generare economia anche a livello locale, ribadendo l'importanza di investire sempre di più in questo ambito.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini di ogni età, a testimonianza di come lo sport sia un linguaggio universale capace di unire generazioni diverse e di trasmettere valori fondamentali come il rispetto, la condivisione e il senso di comunità, soprattutto alle giovani generazioni.

Presenti anche rappresentanti dell'amministrazione comunale, tra cui il vicesindaco Filippo Ferrante e il consigliere comunale Carlo Loiudice, che hanno ribadito l'importanza di custodire e valorizzare la memoria storica della città attraverso iniziative condivise con il mondo associativo.

Il vicesindaco Ferrante ha portato inoltre i saluti del sindaco Fedele Lagreca, attualmente impegnato nella preparazione del dossier per la candidatura di Gravina a Capitale Italiana della Cultura 2028. Nel suo messaggio è stato ribadito come lo sport rappresenti vita, benessere e crescita sociale, ricordando gli investimenti effettuati negli anni in strutture sportive come palazzetti e palestre comunali, tra cui quella di via Dante. «Lo sport non può e non deve essere trascurato», è stato il messaggio condiviso.

Come riportato sulla targa, l'installazione è stata donata in occasione del ventennale del passaggio della fiamma olimpica dall'Amministrazione comunale e dall'Associazione Sportiva Dorando Pietri, quale segno tangibile di un evento che ha lasciato un'impronta luminosa nella storia di Gravina in Puglia.
5 fototarga fiaccola olimpica
targa fiaccola olimpicatarga fiaccola olimpicatarga fiaccola olimpicatarga fiaccola olimpicatarga fiaccola olimpica
  • Associazione dorando pietri
  • A.S.D. Dorando Pietri
Altri contenuti a tema
Una targa per ricordare il passaggio della torcia olimpica del 2006 Sport Una targa per ricordare il passaggio della torcia olimpica del 2006 La proposta dell’associazione Dorando Pietri
Giro del falco : un successo annunciato Atletica Giro del falco : un successo annunciato La Dorando Pietri aggiunge un altro alloro alla sua bacheca
La “ Dorando Pietri “ di Gravina in trasferta. GravinaSport La “ Dorando Pietri “ di Gravina in trasferta. Domenica la partecipazione alla prova di MIRANO ( Venezia)
Due gravinesi, Rosa Cannone e Tonia Laterza alla Maratona di Roma Atletica Due gravinesi, Rosa Cannone e Tonia Laterza alla Maratona di Roma Entrano nella storia della Maratona le due atlete della Dorando Pietri
La ASD D.Pietri di Gravina alla Diciassettesima Maratona di Roma 20 Marzo 2011 Atletica La ASD D.Pietri di Gravina alla Diciassettesima Maratona di Roma 20 Marzo 2011 17 gli atleti che hanno partecipato
XVII Maratona di Roma : anche Gravina è presente Atletica XVII Maratona di Roma : anche Gravina è presente La festosa " Marcia su Roma" degli Atleti della Dorando Pietri di Gravina.
La Dorando Pietri alla 37° RomaOstia Atletica La Dorando Pietri alla 37° RomaOstia Si rafforza il rapporto tra il gruppo sportivo Gravinese e la gara romana.
Con il “Giro del falco” si inaugura il servizio di assistenza sanitaria Altri sport Con il “Giro del falco” si inaugura il servizio di assistenza sanitaria XIesima edizione della corsa campestre
Abbattimento scuola Scacchi, ancora vivo il dibattito
23 febbraio 2026 Abbattimento scuola Scacchi, ancora vivo il dibattito
Fbc, temibile trasferta in casa della Virtus Francavilla
22 febbraio 2026 Fbc, temibile trasferta in casa della Virtus Francavilla
Concessione all’Asl dei locali della Pretura, perplessità del consigliere Verna
22 febbraio 2026 Concessione all’Asl dei locali della Pretura, perplessità del consigliere Verna
Controllo del territorio, attività congiunta di Carabinieri e Polizia Locale
21 febbraio 2026 Controllo del territorio, attività congiunta di Carabinieri e Polizia Locale
Una targa per ricordare il passaggio della torcia olimpica del 2006
21 febbraio 2026 Una targa per ricordare il passaggio della torcia olimpica del 2006
Un poliambulatorio Asl nei locali del Giudice di Pace
21 febbraio 2026 Un poliambulatorio Asl nei locali del Giudice di Pace
“Arte pubblica e periferie”, avviso della città metropolitana
21 febbraio 2026 “Arte pubblica e periferie”, avviso della città metropolitana
Piani straordinari di abbattimento delle liste d’attesa: dati al 19 febbraio
20 febbraio 2026 Piani straordinari di abbattimento delle liste d’attesa: dati al 19 febbraio
Fondo Povertà 2025-2026, oltre 41,9 milioni di euro per rafforzare la rete sociale pugliese
20 febbraio 2026 Fondo Povertà 2025-2026, oltre 41,9 milioni di euro per rafforzare la rete sociale pugliese
Studio odontoiatrico Carbone, dentisti da quattro generazioni
20 febbraio 2026 Studio odontoiatrico Carbone, dentisti da quattro generazioni
Domani recupero sfilata carri allegorici
20 febbraio 2026 Domani recupero sfilata carri allegorici
“Riforma Costituzionale: Analisi critica per un voto informato”
20 febbraio 2026 “Riforma Costituzionale: Analisi critica per un voto informato”
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.