In arrivo temporali, allerta meteo gialla

Nuovo messaggio di allerta meteo a partire da questa sera.A partire dalle ore 20 di questa sera, 30 marzo e per le successive 28 ore, è stato diramato dalla Protezione Civile Regionale un messaggio di allerta di colore giallo.Secondo quanto previsto dal bollettino meteo regionale, per la giornata di oggi ci saranno precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia settentrionale.Mentre per la giornata di domani sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati.