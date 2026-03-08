Territorio
Nuovo messaggio d’allerta per possibili temporali
Bollettino della protezione civile regionale
Gravina - domenica 8 marzo 2026 17.42
Anche per la giornata di domani, 9 marzo, a partire dalla mezzanotte e per le successive 18 ore, la protezione civile regionale ha emanato un messaggio di allerta di colore giallo.
In particolare il bollettino prevede precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulla Puglia centro-meridionale.
In particolare il bollettino prevede precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulla Puglia centro-meridionale.