Allerta meteo gialla

E' in atto già dalla mezzanotte di oggi un messaggio di allerta meteo di colore giallo diramato dal Dipartimento di Protezione Civile e gestione delle emergenze della Regione Puglia.Secondo quanto diramato dal bollettino meteo regionale, dalla mezzanotte e fino alle 20 di oggi sono previsti precipitazioni da sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, sul resto.