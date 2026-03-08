Temporale
Territorio

Allerta meteo gialla

Per la giornata odierna sono previsti possibili temporali

Gravina - domenica 8 marzo 2026
E' in atto già dalla mezzanotte di oggi un messaggio di allerta meteo di colore giallo diramato dal Dipartimento di Protezione Civile e gestione delle emergenze della Regione Puglia.

Secondo quanto diramato dal bollettino meteo regionale, dalla mezzanotte e fino alle 20 di oggi sono previsti precipitazioni da sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, sul resto.
